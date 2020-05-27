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محمد العسيري
الأربعاء 27 مايو 2020 الموافق 04 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غلق مطعم ومقهيين بحملة إشغالات في المحلة الكبرى

الأربعاء 27/مايو/2020 - 05:55 م
غلق مطعم
غلق مطعم
الغربية حسام فوزي جبر شريف عبد الغني
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شنت الأجهزة التنفيذية بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة لمتابعة ورفع الإشغالات، بمشاركة شرطة المرافق، والرقابة والمتابعة بمجلس المدينة وحي أول وثان المحلة.

وقد أسفرت الحملة عن إزالة مراجيح بمنطقة جلال الدين ومصادرتها وتحرير محضر إشغال لصاحبها، وكذلك تحرير محضر إشغال لأحد النباشين ومصادرة عربته أمام مدرسة عزت خير، كما تمت إزالة إشغالات الطريق بمناطق (العباسي الجديد، شارع الزار أمام البيارة، ميدان الشون) كما تم غلق مطعم الاسناوي بشارع الجيش، وتم غلق 2 مقهي ومصادرة 11 شيشة و6 كراسي بمنطقه سوق الجملة.

من جانبه أكد اللواء حاتم زين العابدين، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أن الحملات مستمرة تنفيذًا لتوجيهات محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، لإزالة جميع أشكال الإشغالات للحفاظ على المظهر العام ولتحقيق السيولة المرورية بالشوارع.

وأضاف رئيس مركز ومدينة المحلة الكبري، أنه تم التنبيه على الباعة الجائلين بضرورة الالتزام وعدم التجمع للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
غلق مطعم
غلق مطعم
غلق مطعم
غلق مطعم
غلق مطعم
غلق مطعم
غلق مطعم
غلق مطعم

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