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الأربعاء 27 مايو 2020 الموافق 04 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائب: أطباء مصر لا يهربون في المعارك وتلبية مطالبهم واجب

الأربعاء 27/مايو/2020 - 11:52 ص
أطباء
أطباء
إسلام نصير
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قال حسن عمر، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية تواجه حربًا قوية فى مواجهة فيروس كورونا، الذى أرهق دولًا كثيرة حول العالم، وأسقط الكثير من النظم الصحية فى بلاد عديدة. 

وأكد عمر، في بيان الأربعاء، دعمه لحق الأطباء المادى والمعنوى وحقهم فى تلقى رعاية صحية تتماشى مع ما يواجهوه من مخاطر أثناء عملهم.

وشدد على أن مطالب الأطباء حق أصيل لهم، وأن ما تعانيه المستشفيات والأطباء من مشاكل هو حصاد سنين طويلة مضت طال فيها الإهمال والتجاهل القطاع الصحى والطبى، وأن الأزمة الحالية كشفت على ما نعانيه من تدهور فى هذا القطاع الحيوي، الذى يستلزم الكثير من الاهتمام والرعاية من الدولة حتى يصبح قطاعًا قويًا يواجه ليس، فقط، أزمة كورونا، لكن ما يستجد من أزمات صحية. 

أشار النائب البرلمانى إلى أن الدولة منذ عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ونحن نجد خطوات كثيرة على الطريق الطويل لإصلاح المنظومة الصحية، وأن ما وصلنا إليه فى مواجهة أزمة كورونا، يؤكد أن الدولة تحركت فى الاتجاه الصحيح نحو تحسين أوضاع الأطباء، وأيضًا‘ المستشفيات، لكن الطريق طويل، ويحتاج إلى تكاتف الجميع حتى نعبر الأزمة الحالية بأقل خسائر ممكنة. 

كما أشاد النائب بتجاوب وزارة الصحة مع مطالب الأطباء، وتوجهات القيادة السياسية بسرعة تجهيز أماكن عزل مخصصه للطواقم الطبية فى كل مستشفى عزل أو حميات يعمل بها الطبيب، مشيدًا بسرعة تحرك وزارة الصحة حتى تقطع الطريق على مثيرى الفتن وراغبى الفوضى، فإن أطباء مصر كجنودها أقوياء فى المعارك، ولا يهربون مهما كانت الحرب شرسة.

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