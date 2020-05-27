ضبط 3.5 طن لحوم فاسدة في مصنع بالوراق

نجحت شرطة التموين بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، من ضبط صاحب مصنع لحوم دون ترخيص ينتج سلعًا فاسدة في الوراق.وأكدت التحريات تجميع صاحب مصنع مصنعات لحوم دون ترخيص، كميات كبيرة من الدهون الحيوانية والمنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الأدمي ووضع عليها صبغة ألوان وإضافة التوابل والبهارات؛ لإيهام المواطنين أنها من اللحوم الطازجة وطرحها بالأسواق والمحلات والمطاعم مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، بمنطقة الوراق.وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المصنع، وأمكن ضبط «مالك المصنع، و4 عاملين، و2000 كيلو جرام سجق معبأة داخل أكياس منتج نهائي، 1500 كيلو جرام دهون حيوانية، 50 شيكارة معبأة دقيق صويا زنة الواحدة 10 كيلو جرام، غير صالحة للاستهلاك الأدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، مبلغ مالى من حصيلة البيع».يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية وجرائم الغش التجاري واستغلال السلع.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.