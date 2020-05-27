«عقب القرار الفرنسي».. بلجيكا تعلق استخدام هيدروكسي كلوروكين

أعلنت السلطات فى بلجيكا، اليوم الأربعاء، تعليق استخدام هيدروكسي كلوروكين فى علاج الحالات المصابة بفيروس كورونا بشكل مؤقت، وفقا لما نقلته العربية نت قبل قليل.جاء القرار البلجيكي بالتزامن مع قرار السلطات الفرنسية، اليوم الأربعاء، بوقف استخدامه رسميا فى علاج الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد- 19.وكان المجلس الصحي الأعلى في فرنسا، قد أوصى، الثلاثاء، بوقف استخدام الهيدروكسي كلوروكين في علاج الحالات الخطرة المصابة بفيروس كورونا، وحصر استخدامه بالتجارب الطبية التي سبق وسمح بها، كما شملت توصية المجلس جميع مشتقات الكلوروكين، على رأسها الهيدروكسى كلوروكين.تأتي تلك التوصية بناءً على الطلب الذى قدمه وزير الصحة أوليفيي فيران للمجلس، أمس، في ضوء نشر دراسة بريطانية فى مجلة لانسيت العلمية تشير إلى مخاطر استخدام الهيدروكسي كلوروكين للحالات الخطرة بسبب عدم فاعليته وتأثيره السلبى على انتظام ضربات القلب، وفقًا لما نقلته "العربية نت".