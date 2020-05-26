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الثلاثاء 26 مايو 2020 الموافق 03 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الصحة توضح إجراءات مكافحة العدوى بالمنشآت الطبية

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 11:28 م
هالة زايد
هالة زايد
سارة سعودى - فاتن خديوي
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قال الدكتور إيهاب محمود مدير الإدارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة، إن هناك إجراءات تم اتخاذها داخل المنشآت الطبية لمنع عدوى الفرق الطبية منها مسح صباحي لجميع العاملين بالمستشقيات  والكشف عن درجة الحرارة وحال وجود أعراض للمرض يتم إجراء باقي الفحوصات للمشتبه به للتأكد من إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح «محمود» أنه سيتم عزل عضو الفريق الطبي المخالط لأي مصاب بفيروس كورونا لمدة ١٤ يوما بعد ملء استبيان من جانب إدارة مكافحة العدوى بالمستشفى لتحديد ما إذا كان مصابا أم لا.

وكشف عن أسباب عدم جدوى إجراء مسحات pcr لكل الفرق الطبية المخالطة لمصابين، مشيرا إلى أن تحليل pcr يوضح إذا كان الفيروس موجود أم لا ويظهر بعد ٤٨ ساعة من التعرض للإصابة وقبل ذلك لا تظهر الإصابة ويمكن أن تكون النتيجة سلبية والشخص مصاب.

وأكد أنه حتى لو كانت نتيجة المسحة سلبية لا يمكن لعضو الفريق الطبي التعامل بأريحية، ويجب الحذر من المحيطين به، مشددا على ضرورة التعامل مع الجميع على أنهم مصابين.

وأكد أنه لا يمكن الاطمئنان بإجراء المسحات، لأنه بعد إجرائها يمكن أن يصاب عضو الفريق الطبي أيضا، ونصح بالمحافظة على التباعد الاجتماعي من وقت الخروج من المنزل وحتى الدخول إلى المنزل وارتداء الواقي التنفسي والكمامة الجراحية والتعامل داخل الرعاية المركزة بكمامة n95، وعند الدخول للمنزل يجب البعد عن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وقال الدكتور إيهاب محمود مدير إدارة مكافحة العدوى بوزارة الصحة إن إصابات الفريق الطبي من فيروس كورونا منها ١٣% من خارج المنشأة الطبية.

وأكد أن ٢٣ % من الإصابات يرجع لنتيجة التعامل المباشر مع المريض و٣٧%  من العدوى نتيجة الاختلاط داخل المنشأة الصحية في أماكن استراحات الفرق الطبية مثلا وأماكن المطاعم والنوم لذلك لا يمكن السماح بأن تكون المسافة بين الأسرة أقل من متر ونص بجانب تطهير دورات المياه وأماكن النوم ووجود مسافة متر ونصف بين كل شخص في المطاعم والالتزام بغسيل الأيدي، مشيرا إلى أن الإصابات بين  السيدات اكثر من الرجال وفي القاهرة أعلى من باقي المحافظات.

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