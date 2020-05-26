تراجع أسعار الذهب 3 جنيهات بختام التعاملات

قال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن هناك تراجعا في أسعار الذهب بقيمة ٣ جنيهات في ختام التعاملات اليوم ٢٦ مايو ٢٠٢٠.وأضاف نجيب، في تصريحات لـ«الدستور»، أن أسعار الذهب سجلت كالتالي:عيار 18 سجل 648 جنيهاعيار 21 سجل 757 جنيهاعيار 24 سجل 865 جنيها.وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، أن هناك تراجعا في أسعار الجنيه الذهب، حيث سجل 6056 جنيها، فيما سجلت الآوقية العالمية نحو 1713 دولارًا.وأوضح أن هناك تراجعا في القوي الشرائية بسبب كورونا، وتغيير أولويات المستهلكين وكذلك الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.وتوقع أن تشهد الأسواق حالة من كسر الركود عقب انتهاء عيد الفطر، والرجوع إلى العمل مرة أخرى.