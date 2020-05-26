«الزراعة»: عقوبات رادعة على المخالفين بزراعة الموز في الأراضى الجديدة

قال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إن عقوبة المخالفين لقرار حظر زراعة الموز في الأراضي الجديدة والتي يتم اكتشافها يكون بموجب محضر تعدي وإحالته للنيابة ثم يحال للمحاكمة التي تصل إلى السجن كما هو الحال في التعامل مع التعديات على الأراضي الزراعية، وكذا مخلفات الأرز.وأضاف الشناوى في تصريحات للدستور، أنه من المقرر أن تعد وزارة الزرراعة لائحة جديدة تتضمن عقوبة رادعة للمخالفين خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أنه يتم التعامل مع مخلفات الموز كما هو متبع مع مزارعي الأرز غير الملتزمين بالمساحات التي تم تحديدها لهم في محافظات الغربية والبحيرة والشرقية والدقهلية والغربية ودمياط والإسماعيلية وبورسعيد.وأشار إلى أن قرار حظر زراعة الموز أعطى مهلة للأراضى القديمة عام لتوفيق أوضاعها كى تتواكب مع مشاكل نقص المياه التي تتعرض لها مصر.