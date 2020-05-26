«الصحة»: 600 سرير لاستقبال مصابى كورونا بمستشفيات العزل

قال الدكتور مصطفى غنيمة رئيس القطاع الطبي العلاجي بوزارة الصحة، إن معدلات الإشغال في مستشفيات العزل ثابتة آخر 3 أسابيع بالرغم من زيادة أعداد مصابي فيروس كورونا المستجد.وأكد «غنيمة» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدي البلد»، توافر 600 سرير داخل مستشفيات العزل، نصفها مجهزة للرعاية المركزية لاستقبال مصابي فيروس كورونا.وتابع رئيس القطاع الطبي العلاجي بوزارة الصحة، أن مصر بها 320 مستشفى تم تجهيزها لمصابي فيروس كورونا، تضم أكثر من 20 ألف سرير، فضلا عن النزل الخاصة بالأطقم الطبية، معدلات الشفاء بها 51% وبها 2500 سرير خال.