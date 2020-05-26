الصحة: 61 مريضًا على أجهزة التنفس ومتوسط الوفيات 61 عامًا

قال الدكتور شريف وديع، مستشار وزيرة الصحة والإسكان للرعاية والطوارئ، إن عدد مستشفيات العزل تصل لـ20 مستشفى بإجمالي 2980 سريرا، منها 519 سرير رعاية مركزة، ونسبة إشغال هذه الأسرة تقترب من 89%.وأضاف «وديع»، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن هناك 61 مريضًا فقط في مصر على أجهزة التنفس الصناعي، لافتًا إلى أن منظومة مكافحة فيروس كورونا مكتملة، والشائعات لا يمكن أن تتوقف، وما نريده أن تزيد نسبة الإصابة بفيروس كورونا بصورة كبيرة، وهذا الأمر لن يتحقق إلا بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.ولفت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا بمصر أكبر من الأعداد العالمية، ومتوسط عمر الوفيات بسبب كورونا في مصر 61.3 عام، وأغلبهم يعانون من أمراض أخرى خلاف كورونا.وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 93 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4900 حالة حتى أمس.وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد- 19) ارتفع ليصبح 5481 حالة، من ضمنهم الـ4900 متعاف.وأضاف أنه تم تسجيل 702 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 17967 حالة من ضمنها 4900 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و783 حالة وفاة.