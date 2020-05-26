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الثلاثاء 26 مايو 2020 الموافق 03 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجزائر: ارتفاع إصابات كورونا لـ8697 والوفيات لـ618

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 06:33 م
كورونا
كورونا
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أعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" بالبلاد إلى 8697 حالة إصابة، و617 حالة وفاة.

وقال فورار، في مؤتمره الصحفي اليومي، إنه تم تسجيل 194 حالة إصابة جديدة، و8 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 4918 حالة.

يذكر أن أغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وتطبق السلطات الجزائرية حظر التجوال الجزئي من الساعة 1 ظهرا حتى 7 صباحا خلال عيد الفطر المبارك، في كافة الولايات الـ48، مع الحظر الشامل لحركة السيارات على مدار الـ24 ساعة.

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