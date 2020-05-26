ولاية ألمانية تقر إجراءات تخفيف جديدة لقواعد مكافحة وباء كورونا

أعلن رئيس حكومة ولاية براندنبورج الألمانية أنه سيتم مواصلة تخفيف القواعد المفروضة لمكافحة وباء كورونا بالنسبة للتجمعات والمؤسسات الثقافية في ولايته.وصرح ديتمار فودكه اليوم الثلاثاء في مدينة بوتسدام الألمانية عقب جلسة بمجلس الوزراء الألماني أنه اعتبارا من بعد غد الخميس سيكون مسموحا بسير مظاهرات مصرح بها وبإقامة قداسات في الهواء الطلق يصل عدد المشاركين بها إلى 150 مشاركا.وأضاف أنه سيتسنى لما يصل إلى عشرة أشخاص الخروج سويا في مجموعة مستقبلا، كما سيكون من الممكن إقامة حفلات خاصة يصل عدد المشاركين بها إلى 50 شخصا اعتبارا من يوم الخميس القادم.ولكن سيسري الالتزام بالحفاظ على مسافة متر ونصف المتر بين كل شخص وآخر، وسوف يظل ارتداء أقنعة حماية (كمامات) في الحافلات العامة والسكك الحديدية والمتاجر أمرا إلزاميا.تجدر الإشارة إلى أن الولاية سجلت ثمانية حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ أمس الاثنين وحتى اليوم الثلاثاء.وقال رئيس حكومة الولاية: "مع كل إجراءات التخفيف للقيود لا يزال يسري شيء واحد: إننا بحاجة لالتزام عام بالمسافة، إننا بحاجة لتقييد الاتصال".