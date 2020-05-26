طرح أعمال النظافة بـ«الـ800 فدان» بأكتوبر الجديدة في مناقصة عامة

أعلن المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، طرح أعمال النظافة العامة شوارع ومناطق الخدمات بالقطاع "ب" بمنطقة الـ800 فدان بمشروع الإسكان الاجتماعي، دون الجمع المنزلي ودون نظافة الأرصفة حول العمارات بالمدينة في مناقصة عامة بين الشركات المتخصصة.وقال النجار إنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 399 جنيها ويقدم العطاء بمظروفين أحدهما لعرض المالي وأخر فني باسم رئيس الجهاز.وأوضح أنه برفق المظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 125 ألف جنيه ويزداد بنسبة 5% من قيمة العطاء في حالة رسو كتأمين نهائي، وستعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الاثنين الموافق 8 يونيو المقبل 2020، لافتا إلى أنه سيتم إخطار المقبولين فنيا بموعد فتح المظاريف المالية.