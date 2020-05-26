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الثلاثاء 26 مايو 2020 الموافق 03 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

طرح أعمال النظافة بـ«الـ800 فدان» بأكتوبر الجديدة في مناقصة عامة

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 04:45 م
المهندس عادل النجار
المهندس عادل النجار
علا العلاف
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أعلن المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، طرح أعمال النظافة العامة شوارع ومناطق الخدمات بالقطاع "ب" بمنطقة الـ800 فدان بمشروع الإسكان الاجتماعي، دون الجمع المنزلي ودون نظافة الأرصفة حول العمارات بالمدينة في مناقصة عامة بين الشركات المتخصصة.

وقال النجار إنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 399 جنيها ويقدم العطاء بمظروفين أحدهما لعرض المالي وأخر فني باسم رئيس الجهاز.

وأوضح أنه برفق المظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 125 ألف جنيه ويزداد بنسبة 5% من قيمة العطاء في حالة رسو كتأمين نهائي، وستعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الاثنين الموافق 8 يونيو المقبل 2020، لافتا إلى أنه سيتم إخطار المقبولين فنيا بموعد فتح المظاريف المالية.

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