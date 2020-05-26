اليونان تفتح الحدود البرية للسياح خلال أسابيع

أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الثلاثاء، أنه سيتم رفع القيود بالكامل عن الحدود البرية للبلاد خلال الأسابيع القليلة المقبلة لتسهيل وصول السياح عن طريق البر.وذكرت صحيفة (كاثيميريني) اليونانية أن ميتسوتاكيس تعهد خلال زيارته لميناء سالونيك، بأن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لإنقاذ ما يتبقى من موسم السياحة.وقال رئيس الوزراء اليوناني إن القيود التي تم فرضها مارس الماضي على الحدود البرية للبلاد لمنع تفشي فيروس كورونا من دول مجاورة إلى اليونان ستُرفع بحلول 15 يونيو المقبل على الأكثر.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.