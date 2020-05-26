«ترافيل ويكلى»: مصر خفضت تكلفة التأشيرات تمهيدًا لعودة السياحة

أكد موقع «ترافيل ويكلي» البريطاني أن مصر تتخذ العديد من الخطوات الاستباقية لعودة السياحة مرة أخرى بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.وأوضح الموقع أن مصر ستخفض تكلفة التأشيرات السياحية خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس بعد فتح السفر من وإلى البلاد، وسيدفع القادمون إلى مطاري الأقصر وأسوان 15 دولارًا أمريكيًا، أي أقل بمقدار 10 دولارات عن المعتاد (25 دولارًا) لمدة 3 أشهر.وأضاف «ترافيل ويكلي» أن وزارة السياحة والآثار خفضت رسوم الدخول إلى جميع المواقع الأثرية والمتاحف إلى النصف، التي تم إغلاقها منذ 23 مارس، كحافز إضافي وإعفاء من رسوم الإيجار لجميع البازارات والمقاهي الموجودة هناك.وأشار إلى أن الفنادق في مصر أستأنفت عملياتها في 18 مايو 2020، مع لوائح معايير النظافة الجديدة، وستقتصر على التشغيل بنسبة 25٪ لبقية شهر مايو، وستتم تغطية السعة بنسبة 50٪ اعتبارًا من 1 يونيو.وأوضح أن جميع العقارات خضعت للتعقيم الإلزامي قبل إعادة فتحها ويجب أن تجتاز المراجعة للتأكد من أنها تفي بمعايير النظافة الجديدة، وتشمل تزويد الموظفين والضيوف بالأقنعة والقفازات ومعدات الحماية الشخصية (PPE)، وتسجيل الوصول بدون تلامس مع أقلام يمكن التخلص منها، وفحص درجة الحرارة للضيوف وتعقيم الأمتعة وتوفير معقم لليدين.