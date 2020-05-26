اعترافات قاتل حماه في «ليلة العيد» داخل مسكنه بكرداسة

أدلى عامل باعترافات تفصيلية أمام نيابة الجيزة حول اتهامه بقتل حماه داخل مسكنه، بسبب رفض الأخير اتمام الصلح مع زوجته بمنطقة كرداسة.اعترف العامل بارتكاب الواقعة بذهابه ليلة عيد الفطر لإعادة زوجته إلى بيتهما، إلا أنها رفضت بسبب مشادة سابقة بينهما تركت على إثرها المنزل، وحاول إقناعها بالعدول عن رفض قرار البقاء في منزل والدها إلاّ أنها أصرت على ذلك.وبتطور الحديث بينهما تشاجرا مرة أخرى وتدخل والدها ووالدتها لمناصرة نجلتهم، وطالب والدة الزوجة بطلاقه منها قائلًا: "ملكش زوجة عندي وبنتي هطلقها منك".أضاف المتهم أنه لم يشعر بنفسه إلا بعدما أخرج سلاح أبيض من بين طيات ملابسه وسدد عدة طعنات لوالد ووالدة زوجته ولاذ بالفرار.وتلقى الرائد معتصم رزق، رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة داخل منزل عامل ووجود مصايين بمنطقة أبو رواش.على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف، وتبين العثور على جثة عامل به آثار طعنات وبجواره زوجته مصابة وحالتها العامة حرجة.وبإجراء التحريات تبين نشوب مشاجرة بين نجلة المتوفي والمصابة، لرفض الزوجة الرضوخ لقرار زوجها بالعودة معه إلى عش الزوجية بعد نشوب مشاجرة في وقت سابق بينهما، وتطورت المشاجرة بين الزوجين تدخل على إثرها المتوفي والمصابة لمناصرة نجلتهما، ما دفع المتهم لإخراج سلاح أبيض من بين طيات ملابسه وسدد طعنات لوالد ووالدة زوجته ولاذ بالفرار.عقب تقنين الإجراءات وبإعداد كمين أمني برئاسة الرائد خالد المرشدي، معاون أول مباحث القسم، أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، ليتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة سير التحقيقات.