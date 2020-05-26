البنك الدولى: مصر أجرت إصلاحات فى مجال الرعاية الصحية

كشف تقرير صادر عن البنك الدولى، عن أن مصر قامت بإصلاح ترتيبات التمويل لتقديم الخدمة بغرض تعميم خدمات الرعاية الصحية الشاملة.وقال إنه فى الأجل القصير، من الضرورى كإجراء طارئ إلغاء الرسوم التي يسددها المستخدمون فيما يتعلق بجميع الخدمات الصحية، للحد من تراجع الطلب خلال تفشى الجائحة، في جميع البلدان، وفي الوقت الحالي، تُسدد رسوم معظم مقدمي الخدمات على أساس كل حالة على حدة، مما يجعلهم عرضة لأي انخفاضات في استخدام الخدمات.وفي العديد من بلدان المنطقة، يلعب القطاع الخاص دورًا مهمًا في تقديم الخدمات، لا سيما الرعاية الأولية. غير أنه يتعذر في أحوال كثيرة الحصول على هذه الخدمات بسبب ارتفاع تكلفتها وتركزها فى المناطق الحضرية، من هنا، ينبغي للحكومات أن تتعاقد مع القطاع الخاص لتوفير خدمات مكافحة فيروس كورونا وغيره من الخدمات الأساسية، مما يساعد على تخفيف القيود على القدرات في المستشفيات الحكومية.وأوضح البنك الدولي، أن الأنظمة الصحية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجه أعباءً متزايدة من جراء تفشي فيروس كورونا، وقد قام البنك الدولي بالفعل بتعبئة التمويل في أنحاء المنطقة (بما في ذلك في الجزائر وجيبوتي ومصر والعراق والأردن والمغرب وتونس والضفة الغربية وقطاع غزة واليمن) للمساعدة على الوقاية من الآثار المباشرة لفيروس كورونا والكشف عن الإصابة به والتصدي لها.