إطلاق سراح 3 بحارة روس بعد اختطافهم في المياه الإقليمية لـ«بنين»

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إطلاق سراح ثلاثة بحارة روس، كانوا مختطفين من قبل قراصنة في المياه الإقليمية لجمهورية بنين.وقالت زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، إنه "وفقا للسفارة الروسية في نيجيريا، تم في 23 مايو الإفراج عن ثلاثة مواطنين روس من طاقم سفينة الحاويات تومي ريتشر، أسرهم قراصنة في المياه الإقليمية لبنين قبل فترة، وهم مساعد قائد السفينة وميكانيكي ومهندس الكهرباء في السفينة".وأضافت: "في مساء نفس اليوم وبمساعدة البعثة الدبلوماسية الروسية في أبوجا، سافر الثلاثة على متن طائرة مستأجرة من لاجوس إلى فرانكفورت تمهيدا لعودتهم إلى روسيا لاحقا".وأعربت عن امتنان روسيا لكل من ساهم في إنقاذ المواطنين الروس من الأسر، منوهة في الوقت ذاته بأن الحالة الصحية للبحارة عادية.