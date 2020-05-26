كورونا يؤجل افتتاح «مسار العائلة المقدسة» (صور)

أكدت اللجنة المشرفة على مشروع مسار العائلة المقدسة التي تتولى الحكومة حاليًا فكرة تطويره ليكون واحدًا من أهم المعالم السياحية في مصر، أن أعمال التطوير تسير بشكل منتظم.وأوضحت اللجنة خلال اجتماع أعضائها اليوم- عبر الفيديو كونفرانس- بتنظيم وزارة التنمية المحلية، أنه تم التوافق على أن التاريخ الذى كان قد تم تحديده لإطلاق المشروع والاحتفال بافتتاحه رسميًا في الأول من يونيو 2020 والذي يتوافق مع ذكرى دخول العائلة المقدسة لمصر، قد يحتاج للمراجعة وتحديد موعد جديد، نظرًا للتداعيات الحالية لفيروس كورونا المستجد على مصر ودول العالم أجمع.وأشارت اللجنة إلى أهمية استكمال كل مراحل البنية التحتية للمشروع والحفاظ على ما تم إنجازه بكل المحافظات خلال الفترة الماضية، وهو الأمر الذى يجب أن يستمر، ويتم وفقًا للتوقيتات المحددة، لتنتهى مختلف محافظات الجمهورية فى أقرب وقت من كل الأعمال المحددة بمسارات المشروع المختلفة.وشددت اللجنة أيضًا على ضرورة سرعة استكمال الدراسات والخرائط الاستثمارية الخاصة بنقاط المسار والمتاح طرحها قبيل افتتاح المشروع وعرضها على الراغبين للاستثمار، بالإضافة إلى ذلك تم تكليف هيئة التنمية السياحية بالاستمرار فى دراسة الأسلوب الأمثل لوضع البرامج الخاصة بالترويج لنقاط المسار وبحث إنشاء شركة لإدارة المشروع، كما تم الاتفاق على أن يكون جهاز التنسيق الحضارى استشاريًا عامًا للمشروع.واتفقت اللجنة أيضًا على ضرورة الإسراع والانتهاء من بعض القضايا التى تم بحثها ومنها إنشاء المرسى الجديد عند كنيسة المعادي، كما تبادل ممثلو المحافظات عرض بيانات مصورة لما تم انجازه على أرض كل محافظة وبدى واضحًا مدى الجدية والرغبة الصادقة للانتهاء من المسار فى الوقت الذى سبق تحديده، كما تم الاتفاق على إعطاء المزيد من الاهتمام بتحسين مخرجات المشروع ليتواكب الافتتاح مع مناسبة دينية هامة خلال الأشهر القادمة.وأكدت اللجنة حرصها على متابعة العمل الجاد الذى تقوم به المحافظات الثمانى ودعم أى احتياجات فى هذا الشأن، ليكون المشروع جاهزًا للافتتاح فى الوقت الذى تحدده الدولة المصرية.ومن المقرر أن تقوم وزارة التنمية المحلية بإعداد تقرير متكامل حول ما تم إنجازه فى المشروع للعرض على رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة القادمة.