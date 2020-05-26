رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 26 مايو 2020 الموافق 03 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

كورونا يؤجل افتتاح «مسار العائلة المقدسة» (صور)

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 12:23 م
وزير التنمية
وزير التنمية
أحمد أبوالمحاسن
طباعة
أكدت اللجنة المشرفة على مشروع مسار العائلة المقدسة التي تتولى الحكومة حاليًا فكرة تطويره ليكون واحدًا من أهم المعالم السياحية في مصر، أن أعمال التطوير تسير بشكل منتظم.

وأوضحت اللجنة خلال اجتماع أعضائها اليوم- عبر الفيديو كونفرانس- بتنظيم وزارة التنمية المحلية، أنه تم التوافق على أن التاريخ الذى كان قد تم تحديده لإطلاق المشروع والاحتفال بافتتاحه رسميًا في الأول من يونيو 2020 والذي يتوافق مع ذكرى دخول العائلة المقدسة لمصر، قد يحتاج للمراجعة وتحديد موعد جديد، نظرًا للتداعيات الحالية لفيروس كورونا المستجد على مصر ودول العالم أجمع.

وأشارت اللجنة إلى أهمية استكمال كل مراحل البنية التحتية للمشروع والحفاظ على ما تم إنجازه بكل المحافظات خلال الفترة الماضية، وهو الأمر الذى يجب أن يستمر، ويتم وفقًا للتوقيتات المحددة، لتنتهى مختلف محافظات الجمهورية فى أقرب وقت من كل الأعمال المحددة بمسارات المشروع المختلفة.

وشددت اللجنة أيضًا على ضرورة سرعة استكمال الدراسات والخرائط الاستثمارية الخاصة بنقاط المسار والمتاح طرحها قبيل افتتاح المشروع وعرضها على الراغبين للاستثمار، بالإضافة إلى ذلك تم تكليف هيئة التنمية السياحية بالاستمرار فى دراسة الأسلوب الأمثل لوضع البرامج الخاصة بالترويج لنقاط المسار وبحث إنشاء شركة لإدارة المشروع، كما تم الاتفاق على أن يكون جهاز التنسيق الحضارى استشاريًا عامًا للمشروع.

واتفقت اللجنة أيضًا على ضرورة الإسراع والانتهاء من بعض القضايا التى تم بحثها ومنها إنشاء المرسى الجديد عند كنيسة المعادي، كما تبادل ممثلو المحافظات عرض بيانات مصورة لما تم انجازه على أرض كل محافظة وبدى واضحًا مدى الجدية والرغبة الصادقة للانتهاء من المسار فى الوقت الذى سبق تحديده، كما تم الاتفاق على إعطاء المزيد من الاهتمام بتحسين مخرجات المشروع ليتواكب الافتتاح مع مناسبة دينية هامة خلال الأشهر القادمة.

وأكدت اللجنة حرصها على متابعة العمل الجاد الذى تقوم به المحافظات الثمانى ودعم أى احتياجات فى هذا الشأن، ليكون المشروع جاهزًا للافتتاح فى الوقت الذى تحدده الدولة المصرية.

ومن المقرر أن تقوم وزارة التنمية المحلية بإعداد تقرير متكامل حول ما تم إنجازه فى المشروع للعرض على رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة القادمة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الصحة»: 3000 سرير متاح بمستشفيات العزل.. ولا نقص في الأجهزة

السعودية: إقامة الجمعة والجماعة ابتداءً من الأحد

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 32

أول ظهور لرجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا

الصور

image description

عمال المقابر يشكون «كورونا»: لم نتحصل على 0.1% من زيارات العيد

image description

بسبب كورونا.. كورنيش النيل بدون محتفلين في العيد (صور)

image description

وسط البلد «فاضية» في أول أيام العيد

image description

10 صور ترصد دمياط ورأس البر أول أيام العيد

image description

شارع صلاح سالم خالٍ من السيارات أول أيام العيد

الأكثر قراءة

حقيقة وقف إنتاج سجائر «كليوباترا بوكس»

أول ظهور لرجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا

نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الأساسي

«الصحة»: 3000 سرير متاح بمستشفيات العزل.. ولا نقص في الأجهزة

إنفوجراف

image description

تفاصيل إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا (إنفوجراف)

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

أيام زمان

القصة الكاملة لمعركة التوبة بين الراقصة المعتزلة وسعاد حسني.. "عاوزة ربنا يهديكي"

أخذ منه الاسم والمهنة والسوالف.. حكاية النسخة الأخرى من موسيقار الأجيال

رجاء الجداوى.. رفضت الوقوف أمام رشدى أباظة وأبكاها نيازى مصطفى

رجاء الجداوي.. حملت لقب «سمراء النيل» وكانت سفيرة مصر في عروض الأزياء

نجم الساعة

أخذ منه الاسم والمهنة والسوالف.. حكاية النسخة الأخرى من موسيقار الأجيال

الصحة

الغذاء العالمي يُحذر من خروج الوضع الإنساني في اليمن عن السيطرة

مع بقائنا في المنزل.. كيف نحافظ على النظام الغذائي الصحي؟

اليابان: الكمامات خطر على الأطفال الأقل من عامين

بدء اختبار لقاح محتمل لكورونا على البشر

منوعات

دخان حرائق الغابات يقتل 445 أستراليًا

الصين تسير رحلات طيران لإجلاء مواطنيها العالقين فى الهند

«العربي للطفولة» يتبرع بـ50 ألف دولار للأطفال اللاجئين

تايوان ترفع القيود المتعلقة بوباء كورونا 7 يونيو

مقالات الرأي
منى رجب
مسئوليتنا ما بعد العيد
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل أسقف عاش راهبًا
ماجد حبته
أطباء يحاربون بأكياس القمامة
محمود عابدين
"زايد الخير" و"حكام قطر".. الاعتراف بالجميل ونكرانه
المزيد

الثقافة

«التشكيليين» تطلق مبادرة لنحت تمثال ونصب تذكارى لـ«منسى»

«عاريًا فى انتظار المجاز».. ديوان جديد عن دار الأدهم لأشرف البولاقى

اتحاد أدباء العرب ينعى الشاعر الدبلوماسي صلاح ستيتية

دار خطوط تصدر رواية «حيوات سحيقة» لـ يحيى القيسي