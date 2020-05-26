تجديد حبس مسجل خطر يتاجر في الحشيش بالنزهة 15 يوما
الثلاثاء 26/مايو/2020 - 09:59 ص
حسام التمساحطباعة
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة، اليوم الثلاثاء، حبس مسجل خطر 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لحيازته كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائه.
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، إخطارا يفيد بتمكن إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة من ضبط أحد العناصر الإجرامية بتهمة الإتجار في المواد المخدرة حال تواجده بدائرة قسم شرطة النزهة مستقلًا سيارة "مستأجرة".
وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وزنت 255 جراما، مبلغ مالي، هاتف محمول، ميزان حساس.
حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، إخطارا يفيد بتمكن إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة من ضبط أحد العناصر الإجرامية بتهمة الإتجار في المواد المخدرة حال تواجده بدائرة قسم شرطة النزهة مستقلًا سيارة "مستأجرة".
وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وزنت 255 جراما، مبلغ مالي، هاتف محمول، ميزان حساس.
حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.