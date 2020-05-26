تجديد حبس مسجل خطر يتاجر في الحشيش بالنزهة 15 يوما

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة، اليوم الثلاثاء، حبس مسجل خطر 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لحيازته كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائه.وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، إخطارا يفيد بتمكن إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة من ضبط أحد العناصر الإجرامية بتهمة الإتجار في المواد المخدرة حال تواجده بدائرة قسم شرطة النزهة مستقلًا سيارة "مستأجرة".وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وزنت 255 جراما، مبلغ مالي، هاتف محمول، ميزان حساس.حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.