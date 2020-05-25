رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 26 مايو 2020 الموافق 03 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

تحريض على الهجرة.. كواليس مخطط الإخوان لبث الفتنة بين الدولة والأطباء

الإثنين 25/مايو/2020 - 11:04 م
الأطباء
الأطباء
أحمد الجدي
طباعة
محاولات إخوانية مكثفة تبذلها الجماعة الإرهابية لاستغلال أي فرصة لتشويه الدولة المصرية رغم انتشار وباء قاتل يهدد البشرية وهو فيروس كورونا، وفي هذا الصدد، قامت الجماعة بمحاولة بث الفتنة بين الدولة والأطباء عقب وفاة طبيب شاب بالفيروس وسط جدل كبير بشأنه، حيث قام محيي عيسى، القيادي التاريخي بالجماعة، باستغلال الأزمة وبدأ يحرض أطباء مصر على التوقف عن العمل بحجة عدم توافر معايير الأمان.

وقال عيسى، في تصريحات نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مطلوب وفورا نجدة أطباء مصر، عندما تحدثت من قبل عن مذبحة الأطباء في مصر خلال وباء كورونا اعترض البعض واتهمونا بالمبالغة، الآن أصبحت الصورة اكثر وضوحا، خيرة الأطباء من استشاريين ودكاترة وأخصائيين يفقدون حياتهم كل يوم".

وأضاف موجها كلامه للأطباء: "لا تعتمدوا على الدولة في توفير مسحة أو غرف عناية لو كلفكم الأمر الاستقالة، استقيلوا لكن لا تفرطوا في حياتكم، من يظن أن عمله غير آمن يجلس في بيته، حرام أن تفقد مصر خيرة أبنائها في هذا الوقت".

أما هيثم أبوخليل، القيادي بالجماعة والإعلامي بقناة الشرق الإخوانية، فدعم صراحة بيان نقابة الأطباء وأشاد به ودعا الأطباء إلى ضرورة عدم النزول للعمل مرة أخرى حتى يحصلوا على كل حقوقهم.

"أبوخليل" هاجم الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة المصرية، وشكك في الأرقام التي أعلنتها حول أعداد وفيات ومصابي الأطقم الطبية بفيروس كورونا، وزعم أنهم أكثر بكثير مما أعلنته الوزيرة في بيانها الأخير.

لم يتوقف الإخوان عن تحريض الأطباء على الانقطاع عن أعمالهم في مصر ورفض العمل بحجة عدم وجود مستلزمات وقاية كافية، بل سعت الجماعة الإرهابية إلى تحريض الأطباء على ترك مصر والهجرة إلى أمريكا وبريطانيا كونهم في حاجة شديدة لكوادر طبية.

وكان على رأس المحرضين من الإخوان للأطباء على ترك مصر الإخواني محمد الجوادي، الذي نشر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة أكد فيها تقديم ما يقرب من 8600 طبيب مصري طلبات هجرة لأمريكا، تمت الموافقة عليها ومنحهم "جرين كارد" لمدة 5 سنوات كما متاح إعطاؤهم الجنسية.

وفرح الإخوان ومؤيدوهم بهذا الخبر فرحا شديدا وكأنهم حققوا نصرا كبيرا، لدرجة أن محمود عباس، القيادي السلفي الهارب في الخارج، سخر من الخبر وقال: "إن مصر ستعود لعصر الداية".

"الدستور" نشر في مارس الماضي تقريرا يؤكد أن الإخوان يسعون لجذب الأطباء المصريين وتسفيرهم للخارج لضرب مصر أثناء انتشار فيروس كورونا، لدرجة أن بعض قادة الإخوان بدأوا في ضم مجموعات أطباء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لإقناعهم بترك مصر.

وسعت الجماعة أيضا لاستغلال أزمة كورونا للإفراج عن أطباء الجماعة في السجون، وقد كشف هذا المخطط الإعلامي الإخواني هيثم أبوخليل، الذي قال على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وقتها ما نصه: حد يقول لترامب إنه يكلم السيسي زي ما طلع آية حجازي، فيه أكثر من 1000 طبيب مصري في السجون إبعتهم لنا في أمريكا يلزمونا!!، وبعيداً عن فكرة أنه الآن فقط تذكر ترامب وأن القادمين من خارج أمريكا لهم دور مهم وفعال، وبعيداً عن التوقيت والظرف والخطورة التي يواجهها الأطباء الجدد الوافدون وتصديرهم في مواجهة وحش كورونا وليس منحهم فرصة الحلم الأمريكي.
تحريض على الهجرة.. كواليس مخطط الإخوان لبث الفتنة بين الدولة والأطباء
تحريض على الهجرة.. كواليس مخطط الإخوان لبث الفتنة بين الدولة والأطباء
تحريض على الهجرة.. كواليس مخطط الإخوان لبث الفتنة بين الدولة والأطباء
تحريض على الهجرة.. كواليس مخطط الإخوان لبث الفتنة بين الدولة والأطباء
تحريض على الهجرة.. كواليس مخطط الإخوان لبث الفتنة بين الدولة والأطباء
تحريض على الهجرة.. كواليس مخطط الإخوان لبث الفتنة بين الدولة والأطباء

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طبيب بـ«عزل العبور»: نحن كالجنود لا يمكننا الهروب أو الاستقالة

«الإحصاء» يكشف أهم 7 مؤشرات عن خريطة العمالة الأجنبية فى مصر

أحد أبطال ملحمة «البرث» يروي تفاصيل الاشتباكات مع الإرهابيين (فيديو)

خريطة المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظات للتعامل مع كورونا

الصور

image description

بسبب كورونا.. كورنيش النيل بدون محتفلين في العيد (صور)

image description

وسط البلد «فاضية» في أول أيام العيد

image description

10 صور ترصد دمياط ورأس البر أول أيام العيد

image description

شارع صلاح سالم خالٍ من السيارات أول أيام العيد

image description

رغم التحذيرات.. تجمعات شبابية على الكورنيش احتفالًا بالعيد

الأكثر قراءة

حقيقة وقف إنتاج سجائر «كليوباترا بوكس»

أول ظهور لرجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا

طبيب بـ«عزل العبور»: نحن كالجنود لا يمكننا الهروب أو الاستقالة

«الصحة» تكشف كميات الواقيات الموزعة على الأطقم الطبية بالمستشفيات

إنفوجراف

image description

تفاصيل إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا (إنفوجراف)

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

أيام زمان

القصة الكاملة لمعركة التوبة بين الراقصة المعتزلة وسعاد حسني.. "عاوزة ربنا يهديكي"

رجاء الجداوى.. رفضت الوقوف أمام رشدى أباظة وأبكاها نيازى مصطفى

رجاء الجداوي.. حملت لقب «سمراء النيل» وكانت سفيرة مصر في عروض الأزياء

هاجمته فأرسل لها رسالة إعجاب.. حكاية نجمة قال لها والدها «إلا العقاد»

نجم الساعة

الأزهر يحيل الطالب صاحب واقعة «الهروب من صلاة العيد» للتحقيق

الصحة

نجاح أول عملية زرع قلب صناعي في الدنمارك

9 ملايين فحص للكشف عن كورونا فى روسيا

روسيا تكمل تجاربها السريرية على عقار لعلاج كورونا

كعك العيد يزيد هرمون السعادة فى الجسم

منوعات

الآن.. اعرف كيفية استقبال تردد قناة orbit movies على القمر نايل سات

البيئة الكويتية: انتشال حوت نافق أمام الكوت البحري

الثقب الأسود في مركز درب التبانة.. «وحش كوني» يومض للأرض

فاينانشيال تايمز:الدول الغنية تخسر 17 تريليون دولار بسبب كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
أطباء يحاربون بأكياس القمامة
محمود عابدين
"زايد الخير" و"حكام قطر".. الاعتراف بالجميل ونكرانه
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [2]
ماجد حبته
الغنوشى وأشياء أخرى
المزيد

الثقافة

اتحاد أدباء العرب ينعى الشاعر الدبلوماسي صلاح ستيتية

دار خطوط تصدر رواية «حيوات سحيقة» لـ يحيى القيسي

25 مليون زائر و100 ألف مشترك بقناة «الثقافة» على يوتيوب فى شهرين

الليلة.. سيرة حب على يوتيوب الثقافة احتفالًا بعيد الفطر