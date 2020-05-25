حقيقة وقف إنتاج سجائر «كليوباترا بوكس»

نفى إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات المصري، ما تردد حول ارتفاع أسعار السجائر خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أنها شائعة يروجها البعض، وكذلك جشع من بعض التجار.وأضاف رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات المصرية أن هناك شائعة يروجها البعض أيضا، وهي وقف خط إنتاج سجائر "كليوباترا بوكس"، وهذه شائعة لا صحة لها على أرض الواقع، مؤكدًا أن الشركة لم تعلن عن أي قرار أو معلومة حتى الآن بخصوص هذه الشائعة.وأكد إمبابي، لـ"الدستور"، أن الشركات لم ترفع أسعار السجائر، لافتًا إلى أن مبيعات السجائر تراجعت بنسبة 20% خلال شهر رمضان المنقضي، بسبب زيادة ساعات الصيام، وتراجع مبيعات المعسل في آخر شهرين إلى 98%، بسبب غلق الكافيهات والمقاهي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.