رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 25 مايو 2020 الموافق 02 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

طبيبة عزل: إذا استقلنا فمن يعالج أهلنا؟

الإثنين 25/مايو/2020 - 10:32 م
طبيبة عزل
طبيبة عزل
نادية عبد الباري
طباعة
الدكتورة سارة الحديدي، طبيب أمراض صدرية بجامعة حلوان، تطوعت للعمل في مستشفى العزل بـ١٥ مايو لالتصاق تخصص عملها مع متضرري كورونا المستجد في مهاجمة الجهاز التنفسي والصدري، وتذكر سارة أن الموجة الأولى لعملها في العزل شهدت حالات بسيطة التأثر بكورونا، وأكثرها لم توضع على أجهزة تنفس صناعي ولا عانت ضيق التنفس فأصعب تأثرهم كان السعال الجاف الشديد وارتفاع درجة الحرارة المستمر.

وتتابع، لـ"الدستور"، أن الموجة الثانية التي دخلت فيها المشفى بعد أن قضت أول مدة إجازة لها بالمنزل، شهدت حالات بالغة التضرر بكورونا أشعرتها بخطورة المرض بشكل حقيقي، فلأول مرة لاحظت عدم استجابة المريض لأي شكل من أشكال العلاج والمداواة، وحالات أخرى تستجدي الموت ليهون عليهم الألم.

تذكر صاحبة الثلاثين عاما أنها تلقى داخل المستشفى كافة أشكال التقدير لدورها والاحترام الكامل لرأيها الطبي حتى من أطباء أكبر منها خبرة وعلما، كما أن إدارة المستشفى توفر لها كافة المتطلبات التي تحتاجها لعلاج المرضى وكافة مستلزمات الوقاية الشخصية من أقنعة وأڤورلات واقية تقوم بتبديلها بشكل يومي، وماسكات تستخدم لمرة واحدة، وتضمن أن كل النفايات الطبية يتم التخلص منها بشكل آمن دون أي تدخل بشري قد يؤدي لتحول المستشفى لقنبلة موقوتة قادرة على نقل العدوى لعدد هائل من المواطنين.

أما عن إجراءاتها الشخصية لحماية نفسها، تذكر سارة أنها تقضي فترة الإجازة في شقة منفصلة عن باقي أسرتها ولا تسمح بالاحتكاك معهم حماية لهم، وحينما زادت حالات الإصابة الإيجابية بين الأطقم الطبية بدأ إلحاح والديها عليها بالتنحي عن العمل في العزل، لكن كان ردها واضحًا: "إحنا في حالة وباء والمرض وارد يصيبنا كلنا، فَلَو هاجم أهلي وكل زمايلي مستقيلين يبقى هخسر عيلتي"، لذا تعتبر كل المرضى أسرتها لا بد من حمايتهم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقيقة وقف إنتاج سجائر «كليوباترا بوكس»

أول ظهور لرجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا

الإبراشي يكشف تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي

تفاصيل إصابة الفنانة رجاء الجداوى بفيروس كورونا

الصور

image description

بسبب كورونا.. كورنيش النيل بدون محتفلين في العيد (صور)

image description

وسط البلد «فاضية» في أول أيام العيد

image description

10 صور ترصد دمياط ورأس البر أول أيام العيد

image description

شارع صلاح سالم خالٍ من السيارات أول أيام العيد

image description

رغم التحذيرات.. تجمعات شبابية على الكورنيش احتفالًا بالعيد

الأكثر قراءة

حقيقة وقف إنتاج سجائر «كليوباترا بوكس»

أول ظهور لرجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا

طبيب بـ«عزل العبور»: نحن كالجنود لا يمكننا الهروب أو الاستقالة

بوابة التعليم الأساسى.. خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية

إنفوجراف

image description

تفاصيل إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا (إنفوجراف)

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

أيام زمان

القصة الكاملة لمعركة التوبة بين الراقصة المعتزلة وسعاد حسني.. "عاوزة ربنا يهديكي"

رجاء الجداوى.. رفضت الوقوف أمام رشدى أباظة وأبكاها نيازى مصطفى

رجاء الجداوي.. حملت لقب «سمراء النيل» وكانت سفيرة مصر في عروض الأزياء

هاجمته فأرسل لها رسالة إعجاب.. حكاية نجمة قال لها والدها «إلا العقاد»

نجم الساعة

الأزهر يحيل الطالب صاحب واقعة «الهروب من صلاة العيد» للتحقيق

الصحة

نجاح أول عملية زرع قلب صناعي في الدنمارك

9 ملايين فحص للكشف عن كورونا فى روسيا

روسيا تكمل تجاربها السريرية على عقار لعلاج كورونا

كعك العيد يزيد هرمون السعادة فى الجسم

منوعات

البيئة الكويتية: انتشال حوت نافق أمام الكوت البحري

الثقب الأسود في مركز درب التبانة.. «وحش كوني» يومض للأرض

فاينانشيال تايمز:الدول الغنية تخسر 17 تريليون دولار بسبب كورونا

المكسيك: كورونا قد يكلف البلاد مليون وظيفة

مقالات الرأي
ماجد حبته
أطباء يحاربون بأكياس القمامة
محمود عابدين
"زايد الخير" و"حكام قطر".. الاعتراف بالجميل ونكرانه
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [2]
ماجد حبته
الغنوشى وأشياء أخرى
المزيد

الثقافة

اتحاد أدباء العرب ينعى الشاعر الدبلوماسي صلاح ستيتية

دار خطوط تصدر رواية «حيوات سحيقة» لـ يحيى القيسي

25 مليون زائر و100 ألف مشترك بقناة «الثقافة» على يوتيوب فى شهرين

الليلة.. سيرة حب على يوتيوب الثقافة احتفالًا بعيد الفطر