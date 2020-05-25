نائب رئيس «الوفد» يحذر من التحامل على «جيش مصر الأبيض»

حذّر الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد وعضو الهيئة العليا، من التحامل على فريق الأطباء "جيش مصر الأبيض" بعد حملهم لواء خوض المعركة الشرسة التي تخوضها مصر ضد فيروس كورونا القاتل كوفيد 19، منذ اللحظات الأولى، مقدمين أرواحهم فداءً لهذا الوطن.وأضاف "الهضيبي"، في بيان له اليوم، أنه منذ اللحظات الأولى لاختراق هذا الوباء سماء الوطن، ويخوض جيش مصر الأبيض الحرب نيابة عن الشعب المصري كله لتخليص الوطن من براثن هذا الوباء اللعين، بإخلاصٍ وتفانٍ في العمل، وهو ما يتطلب دعمًا أكثر من قبل الجميع داخل المجتمع، سواء كانت الحكومة أو المواطن أو مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحزبية.وشدد نائب رئيس حزب الوفد على ضرورة تكثيف جهود دعم الأطقم الطبية وتقديم الرعاية الكاملة لهم، تقديرًا لهم ولتضحياتهم الحقيقية من أجل الوطن، وتنحية أية مصالح شخصية هذه الفترة للعبور بالبلاد من هذه الأزمة والمحنة الصعبة، وعدم السماح لأية فئة لاستغلال هذه الأمور بهدف إشعال الفتنة في هذا الوقت العصيب.