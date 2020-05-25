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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

نصائح مهمة للوقاية من فيروس كورونا

الإثنين 25/مايو/2020 - 07:18 م
نصائح للوقاية من
نصائح للوقاية من كورونا
رباب الأهواني
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عرضت قناة "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو يرصد بعض النصائح المهمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، منها الطرق الصحيحة لارتداء وخلع الكمامة، وطرق الوقاية من الفيروس.

وشملت النصائح الواردة بالفيديو، أن يقوم الشخص بفرك اليدين جيدًا بمطهر كحولي أو غسلهما بالماء والصابون وتغطية الفم والأنف جيدًا وتجنب لمس الكمامة أثناء ارتدائها.

كما جاء فى الفيديو أنه من الضروري أن يتخلص الشخص من الكمامة بمجرد أن تصبح رطبة ولا يتم استخدام الكمامة الواحدة إلا لمرة واحدة وعند خلع الكمامة يتم نزعها من الخلف، ولا يتم لمس السطح الخارجي للكمامة، ويتم إلقاؤها سريعًا في سلة المهملات ويتم غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون أو فركهما بمطهر كحولي عقب خلع الماسك.

وأوضح الفيديو أنه ينصح بارتداء الكمامة إذا أصيب الشخص بسعال أو عطس وتجنب لمس العينين والأنف والفم بأيد غير نظيفة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن خروج 93 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4900 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5481 حالة، من ضمنهم الـ 4900 متعافي.

وأضاف أنه تم تسجيل 702 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الإثنين، هو 17967 حالة من ضمنهم 4900 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و783 حالة وفاة.

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