«بوتاجاسكو»: توافر أسطوانات البوتاجاز في المستودعات خلال العيد

تفقد المهندس عمرو المتولي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "بوتاجاسكو"، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، عدد من مستودعات الشركة بالقاهرة الكبرى خلال أيام العيد، للاطمئنان على توافر أسطوانات البوتاجاز والتأكد من اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد أثناء ساعات العمل.وأوضح رئيس مجلس إدارة "بوتاجاسكو"، في بيان، أن جميع مستودعات الشركة تعمل بكامل طاقتها خلال أيام العيد، وفي ذات القت توزع "بوتاجاسكو" حوالي 265 ألف أسطوانة يوميًا بنسبة تقدر بحوالي 28% من إجمالي الموزع على محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن الشركة وزعت حوالي 24 مليون أسطوانة خلال الربع الأول من العام المالي 2020.