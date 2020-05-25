الصحة تخصص دورًا بمستشفيات العزل للمصابين من الأطقم الطبية

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد حرصت الوزارة على تخصيص دور بكل مستشفى عزل بسعة 20 سريرا لعلاج المصابين من الأطقم الطبية، مؤكدة أن الوزارة تسعى جاهدة لحماية أطقمها الطبية، خلال مواجهتم فيروس كورونا المستجد، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية ودولة رئيس الوزراء بتوفير أقصى سبل الرعاية للأطقم الطبية.وأشارت وزيرة الصحة والسكان إلى إصابة 291 من الأطقم الطبية بمستشفيات الحميات والصدر والعزل، من بينهم 69 طبيبا وطبيبة، لافتة إلى وفاة 11 من الأطقم الطبية، وذلك منذ بداية الجائحة وحتى اليوم، مؤكدة أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات.وتابعت وزيرة الصحة والسكان أن الوزارة تتخذ كافة الاحتياطات والإجراءات لحماية أطقمها الطبية من الإصابة، حيث يتم إجراء تحليل لكافة الأطقم عند دخولهم المستشفى لقيامهم بمهام عملهم، وأيضا عند خروجهم من المستشفى بعد انتهاء عملهم منها بواقع 14 يوم عمل، و14 يوم إجازة، كما يتم إجراء تحليل فورى لمن تظهر عليه أى أعراض أثناء تأدية عمله، حيث قامت الوزارة بتكثيف إجراء التحاليل الدورية لأطقمها الطبية، حيث تم إجراء 19 ألفا و578 تحليلا بالكاشف السريع، و8913 PCR، حتى الآن.وفى إطار تذليل أى تحديات قد تواجه الفرق الطبية أثناء تأدية عملهم، قالت وزيرة الصحة والسكان إنه تم فتح قنوات تواصل مباشرة من خلال الخط الساخن للوزارة "105"، أو "رقم الواتس آب" المخصص لشكاوى ومقترحات الأطقم الطبية، حيث تم استقبال 1180 طلبا واقتراحا، وتم الاستجابة الفورية لها، لافتة إلى أنه جارٍ تخصيص رقم " واتس آب" آخر بهدف زيادة قنوات التواصل الفعالة مع الأطقم الطبية.وذكرت وزيرة الصحة والسكان أن فرق مكافحة العدوى بالمستشفيات تقوم بصفة يومية بمراجعة مخزون المستلزمات الوقائية، وتتأكد من التزام الأطقم الطبية باتباع بروتوكول مكافحة العدوى المعمول به فى هذا الشأن للحد من إصابة أى من الأطقم الطبية بالفيروس، مشيرة إلى أنه تم توزيع كميات كبيرة من المستلزمات الوقائية على المستشفيات، من ضمنها 247 ألفا و840 كمامة "N95"، و37 ألفا و500 كمامة طبية عالية الكفاءة، بالإضافة إلى 5 ملايين و589 ألفا و590 ماسك طبي، و33 ألفا و160 قفازات طبية، و331 ألفا و200 جوز قفازات طبية معقمة، و٤ آلاف و٧٢٥ نظارة حماية، و2745 طوق فيس شيلد، و12 ألفا و650 فيس شيلد كامل، و147 ألفا و500 ملابس جراحية معقمة (جاون معقم)، و228 ألفا و49 بدلة طبية كاملة (افارول)، و2250 وصلة تنفس صناعي بالهيموفيل كبار، و1125 وصلة تنفس مزدوجة لمستشفيات العزل، مؤكدة توافر مخزون كافٍ من المستلزمات الوقائية بالمستشفيات للتأكد من توافر الحماية اللازمة للآطقم الطبية.ونوهت وزيرة الصحة والسكان بأن فرق الدعم النفسي بمستشفيات العزل تقوم بصفة دورية بتقديم كافة سبل الدعم للأطقم الطبية، سواء للعاملين أو المصابين، لافتة إلى أن مديري مدريات الشئون الصحية بالمحافظات يقومون بالتواصل المباشر مع الأطقم الطبية من المصابين لتقديم كافة سبل الدعم لهم.ووجهت وزيرة الصحة والسكان الشكر لكافة الأطقم الطبية وأسرهم باعتبارهم خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيدة بجهودهم وما يبذلونه من تضحيات غالية لحماية شعب مصر العظيم.