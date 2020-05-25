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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

خبير اقتصادي: لا داعي للقلق من تزايد عجز الموازنات والديون

الإثنين 25/مايو/2020 - 04:43 م
الدكتور محمد العريان
الدكتور محمد العريان
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أكد الخبير الاقتصادي العالمي الدكتور محمد العريان، أن الوقت الحالي ليس مناسبا لوضع عجز الموزانات والديون الحكومية في الاعتبار، والأولوية يجب أن تكون لمنع المشكلات قصيرة المدى الناتجة عن أزمة تفشي فيروس كورونا من أن تتحول إلى مشكلات مزمنة طويلة الأجل يصعب حلها في المستقبل.

وقال الخبير الاقتصادي العالمي - في تصريحات اليوم - أنه لا داعي للقلق في الوقت الراهن من تزايد عجز الموازنات والديون الحكومية في العالم، في ظل الأوضاع الحالية التي يمر بها العالم على أثر تداعايات تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن المستهدفات قصيرة الأجل للدول والحكومات يجب أن تركز على تجنب إفلاس الشركات الجيدة أو تحول الأمر إلى مشكلة بطالة مزمنة، مشيرا إلى أن هذا الرأي يؤكده كبار الاقتصاديين في وول ستريت.

وشدد على ضرورة أن يستخدم الإنفاق من أموال الاقتراض في إنفاق داعم للنمو، مشيرا إلى أن ليس كل الدول تملك الامكانيات والقدر للقيام بذلك.

وكان العريان أشاد - في وقت سابق - بالإجراءات التي اتخذها المركزي المصري لحماية الاقتصاد المصري من تداعيات تفشي فيروس كورونا، من خلال المبادرات والاجراءات العديدة التي إتخذها البنك المركزي منذ منتصف مارس الماضي.

وأعلن البنك المركزي المصري أكثر من 15 إجراء للتخفيف من تداعيات كورونا على الاقتصاد والمواطنين، سواء من خلال خفض الفائدة بنسبة 3 في المائة دفعة واحدة لتقليل الضغط على الموازنة العامة للدولة أو مبادرات لدعم الصناعة والزراعة والسياحة والقطاع العقاري والمقاولات، وكذلك مبادرات أخرى لاعادة المصانع المتعثرة الى العمل وغيرها.

وذكرت صحيفة (فايننشيال تايمز) اليوم أن فيروس كورونا سيحمل الدول الأكثر ثراء أعباء ديون تصل إلى 17 تريليون دولار على الأقل، نتيجة تراجع الأنشطة الاقتصادية وعائدات الدول من الضرائب.

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