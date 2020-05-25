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الإثنين 25 مايو 2020 الموافق 02 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ القاهرة يطالب رؤساء الأحياء بمتابعة وقف تراخيص البناء

الإثنين 25/مايو/2020 - 04:23 م
خالد عبد العال،
خالد عبد العال،
أحمد أبو المحاسن
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أصدر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، قرارًا بإيقاف إصدار تراخيص البناء لمدة ستة أشهر بكافة أحياء القاهرة مع وقف جميع أعمال البناء، أو توسعتها، أو تعليتها، أو تعديلها للمساكن الخاصة، مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجاري تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 24 مايو الجاري.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بضرورة المرور الميداني اليومي على العقارات الواقعة فى دائرة اختصاصهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي يتم ارتكابها والتصدي لها بالإزالة الفورية حتى سطح الأرض مع تحويل تلك المخالفات ومرتكبيها إلى القضاء العسكري، كما طالب المحافظ نوابه للمناطق الأربعة متابعة تنفيذ القرار وموافاته بتقرير يومي بالنتائج.

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