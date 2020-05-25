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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

دبلوماسي سابق: يجب توعية الشعوب العربية بالتعاون مع الأفارقة (فيديو)

الإثنين 25/مايو/2020 - 03:02 م
السفير أحمد حجاج
السفير أحمد حجاج
ياسمين عباس
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قال السفير أحمد حجاج، الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الإفريقية، إن يوم إفريقيا هو يوم إنشاء منظمة الوحدة الأفريقية عام 1963 لتعبر عن تطلعات القارة الأفريقية وتحقيق استقلال باقي دول القارة الإفريقية، والتي تزيد عن 54 دولة بعد أن كان هناك العديد من الاستعمارات لدول القارة.

وأضاف السفير أحمد حجاج، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن أول مؤتمر قمة إفريقي بعد المؤتمر التأسيسي لإنشاء منظمة الوحدة الإفريقية عقد في القاهرة عام 1964 تحت رئاسة الرئيس جمال عبد الناصر، لافتًا إلى أنه من ضمن أهداف منظمة الوحدة الأفريقية التي أصبحت الاتحاد الإفريقي الآن هو التكامل الاقتصادي بين الدول.

وأوضح الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الإفريقية، أنه لهذا السبب أنشئت اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية التي لعب فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، دورًا هامًا بها خلال رئاسته للاتحاد الإفريقي، وكانت ستدخل حيز التنفيذ يوليو المقبل وتم تأخيرها بسبب أزمة فيروس كورونا.

وشدد على أن أفريقيا لم تهتم بالبعد الثقافي مثلما اهتمت بالبعد السياسي والاقتصادي، ولابد من التوصل لصيغة ثقافية تمثل القارة الأفريقية، مناشدًا وزير التربية والتعليم بإعلان يوم 25 مايو من كل عام يوم إفريقيا في المدارس والجامعات المصرية، وتخصيص ولو حصة به لتوضيح الدور المصري في الوحدة الإفريقية.

ونوه بأن الخلافات بين الدول حول الحدود والثروات والزعامة أهم التحديات التي تواجه القارة الآن، لذلك يجب توعية الشعوب العربية والمصرية بضرورة التعاون مع دول القارة.

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