يقدم لكم «الدستور» رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 فى جميع المحافظات المصرية، حيث ظهرت نتيجة الصف الثالث الإعدادي فى القاهرة عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي.

اعلنت وزارة التربية والتعليم نتيجة الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2019\2020، والتى حققت نسبة نجاح تتجاوز 98% فى محافظة القاهرة.

بينما وصلت نسبة النجاح فى محافظة المنيا لـ 97.8%، ونستعرض لكم فى التقرير التالي كيفية الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي فى جميع المحافظات المصرية

روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 فى المحافظات

ولم تظهر النتيجة فى بعض المحافظات مثل الدقهلية والغربية وغيرها من المحافظات إلتي سوف يتم إعلان النتيجة بعد استكمال إعمال تصحيح مشروعات البحث إلتي قام بتسلمها الطلاب فى هذة المحافظات وذلك بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي.. اضغط هنا

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على الإلتزام بالتعليمات الخاصة بتسليم مشروع البحث على أن يتم رفعه إلكتروني عن طريق منصة إدمودو التعليمية "edmodo"أو تسليمه ورقياً من خلال المدرسة التابعه لكل طالب، وتفضل الوزارة رفع المشروع البحثي إلكتروني عن طريق المنصة التعليمية.

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية

وسوف يتم الإعلان عن نتيجة محافظة الدقهلية فى الأسبوع الأول من يونيو القادم.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد قرر استبدال امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا الفصل الدراسي بالمشروعات البحثية وذلك فى ظل إجراءات الدولة الاحترازية ضد تفشي وباء فيروس كورونا، وجاء ذلك بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بوقف العمل بالمدراس منذ مارس الماضي.

ويتم احتساب درجات نتيجة الإعدادية من خلال جودة البحث حيث يحصل على الدرجة النهائية كل طالب إلتزم بمعاير المشروع البحثي من حيث طريقة العرض ودقة المعلومة والتعمق في الشرح وكتابة المراجع وارفاق الصور الخاصة بالبحث.

وتضاف نتيجة البحث لنتيجة الفصل الدراسي الأول، حيث تحدد نتيجة الفصل الدراسي الأول أمكانية دخول الطالب الثانوية العامة أو الثانوي الفني فاذا إلتزم الطالب بمعاير مشروع البحث وحصل على الدرجة النهائية وهى 140 تضاف هذه الدرجات إلي نتيجة الفصل الدراسي الأول.