رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 25 مايو 2020 الموافق 02 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 فى جميع المحافظات

الإثنين 25/مايو/2020 - 02:37 م
نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية
الدستور
طباعة

يقدم لكم «الدستور» رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 فى جميع المحافظات المصرية، حيث ظهرت نتيجة الصف الثالث الإعدادي فى القاهرة عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي.

اعلنت وزارة التربية والتعليم نتيجة الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2019\2020، والتى حققت نسبة نجاح تتجاوز 98% فى محافظة القاهرة.

بينما وصلت نسبة النجاح فى محافظة المنيا لـ 97.8%، ونستعرض لكم فى التقرير التالي كيفية الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي فى جميع المحافظات المصرية

روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 فى المحافظات 

المحافظةالقاهرةالجيزةالإسكندريةالبحيرةكفر الشيخسوهاجأسوانأسيوطالمنوفية
الرابطمن هنامن هنامن هنامن هنامن هنامن هنامن هنامن هنامن هنا

ولم تظهر النتيجة فى بعض المحافظات مثل الدقهلية والغربية وغيرها من المحافظات إلتي سوف يتم إعلان النتيجة بعد استكمال إعمال تصحيح مشروعات البحث إلتي قام بتسلمها الطلاب فى هذة المحافظات وذلك بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي.. اضغط هنا

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى  على الإلتزام بالتعليمات الخاصة بتسليم مشروع البحث على أن يتم رفعه إلكتروني عن طريق منصة إدمودو التعليمية "edmodo"أو تسليمه ورقياً  من خلال المدرسة التابعه لكل طالب، وتفضل الوزارة رفع المشروع البحثي إلكتروني عن طريق المنصة التعليمية. 

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية

وسوف يتم الإعلان عن نتيجة محافظة الدقهلية فى الأسبوع الأول من يونيو القادم.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد قرر استبدال امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا الفصل الدراسي بالمشروعات البحثية وذلك فى ظل إجراءات الدولة الاحترازية ضد تفشي وباء فيروس كورونا، وجاء ذلك بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بوقف العمل بالمدراس منذ مارس الماضي.

ويتم احتساب درجات نتيجة الإعدادية من خلال جودة البحث حيث يحصل على الدرجة النهائية كل طالب إلتزم بمعاير المشروع البحثي من حيث طريقة العرض ودقة المعلومة والتعمق في الشرح وكتابة المراجع وارفاق الصور الخاصة بالبحث.

وتضاف نتيجة البحث لنتيجة الفصل الدراسي الأول، حيث تحدد نتيجة الفصل الدراسي الأول أمكانية دخول الطالب الثانوية العامة أو الثانوي الفني فاذا إلتزم الطالب بمعاير مشروع البحث وحصل على الدرجة النهائية وهى 140 تضاف هذه الدرجات إلي نتيجة الفصل الدراسي الأول.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النشرة المرورية.. الطرق البديلة لكورنيش الإسكندرية في ثاني أيام العيد

حقيقة اختلاط الهضبة ودينا الشربينى برجاء الجداوى قبل إصابتها بكورونا

الصحة: 29 وفاة و752 إصابة جديدة بكورونا

الإبراشي يكشف تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي

الصور

image description

بسبب كورونا.. كورنيش النيل بدون محتفلين في العيد (صور)

image description

وسط البلد «فاضية» في أول أيام العيد

image description

10 صور ترصد دمياط ورأس البر أول أيام العيد

image description

شارع صلاح سالم خالٍ من السيارات أول أيام العيد

image description

رغم التحذيرات.. تجمعات شبابية على الكورنيش احتفالًا بالعيد

الأكثر قراءة

خريطة المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظات للتعامل مع كورونا

بوابة التعليم الأساسى.. خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية

الإبراشي يكشف تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي

مدير مستشفى المنيرة يرد على «الاستقالة الجماعية للأطباء»

إنفوجراف

image description

تفاصيل إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا (إنفوجراف)

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

أيام زمان

رجاء الجداوى.. رفضت الوقوف أمام رشدى أباظة وأبكاها نيازى مصطفى

رجاء الجداوي.. حملت لقب «سمراء النيل» وكانت سفيرة مصر في عروض الأزياء

هاجمته فأرسل لها رسالة إعجاب.. حكاية نجمة قال لها والدها «إلا العقاد»

مأساة فنانة شهيرة.. فوجئت بزواجها من رجل يكبرها بـ22 عاما واختفى بعد 3 شهور

نجم الساعة

الأزهر يحيل الطالب صاحب واقعة «الهروب من صلاة العيد» للتحقيق

الصحة

نجاح أول عملية زرع قلب صناعي في الدنمارك

9 ملايين فحص للكشف عن كورونا فى روسيا

روسيا تكمل تجاربها السريرية على عقار لعلاج كورونا

كعك العيد يزيد هرمون السعادة فى الجسم

منوعات

الثقب الأسود في مركز درب التبانة.. «وحش كوني» يومض للأرض

فاينانشيال تايمز:الدول الغنية تخسر 17 تريليون دولار بسبب كورونا

المكسيك: كورونا قد يكلف البلاد مليون وظيفة

الكمامة «إجبارية» فى مواصلات كوريا الجنوبية

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود
المحجوب: دفاعات الجيش الليبي أسقطت 94 مسيرة تركية
محمود عابدين
"زايد الخير" و"حكام قطر".. الاعتراف بالجميل ونكرانه
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [2]
ماجد حبته
الغنوشى وأشياء أخرى
المزيد

الثقافة

25 مليون زائر و100 ألف مشترك بقناة «الثقافة» على يوتيوب فى شهرين

الليلة.. سيرة حب على يوتيوب الثقافة احتفالًا بعيد الفطر

ناقد فني: «بـ100 وش» من أمتع المسلسلات في السنوات الأخيرة

المركز القومى لثقافة الطفل يحتفل بالعيد عبر قناته بيوتيوب