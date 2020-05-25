83 إصابة جديدة بكورونا في السنغال

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم الإثنين، تسجيل 83 إصابة بفيروس كورونا المستجد.وأضافت الوزارة، في بيان بثته الإذاعة السنغالية، أنه من أصل 1091 فحصا جرى تسجيل 83 إصابة ليصل عدد المصابين في السنغال منذ الثاني من شهر مارس الماضي 3130 إصابة، تعافى منهم 1515 شخصا، وتوفي 35 شخصا ويتعالج في المستشفيات 1579 مصابا.