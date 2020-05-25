عائد من الإمارات: إعادة المصريين من الخارج ملحمة (فيديو)

قال المهندس هيثم السعيد، أحد العائدين من الإمارات، والمتواجد بمدينة حلوان الجامعية، إنه نظرًا لظهور أزمة فيروس كورونا في العالم أجمع، هناك العديد من فرص العمل توقفت، وكان هو وآخرين من المتضررين بذلك.وأضاف المهندس هيثم السعيد، خلال لقائه عبر "سكايب" ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، أنه بمجرد سماع تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول إعادة جميع المصريين قبل العيد، تقدموا على لينك السفارة المصرية بالإمارات بطلب للعودة، وكان الامل في عودتهم ضعيف، ولكنهم تفاجأوا أن هناك خبر على موقع السفارة أن هناك 5 طائرات قادمة لإعادة المصريين، وتم إرسال رسائل لهم على هواتفهم للتوجه للحجز للسفر.ووصف ما حدث بملحمة عودة المصريين في الخارج اعتبارًا من الرئيس السيسي والسفارة المصرية وحتى الوصول لمكان الحجر، معقبًا: "إحنا مبسوطين إننا رجعنا مصر".ونوه أحد العائدين من الإمارات، بأنه بمجرد الوصول لمطار القاهرة تم إجراء تحليل سريع لهم في وقت قياسي، وخلال أقل من نصف ساعة ظهرت النتائج، وهناك 14 أتوبيس قام بنقلهم للمدينة الجامعية، موضحًا أنه بمجرد الوصول للمدينة الجامعية وجدوا رئيس جامعة حلوان في استقبالهم، مشددًا على أن غرف العزل بالمدن الجامعية واسعة وجيدة التهوية، والمسؤولون لم يغادروا المدينة حتى في يوم العيد.