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الإثنين 25 مايو 2020 الموافق 02 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

كل ما تريد معرفته عن نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي

الإثنين 25/مايو/2020 - 01:25 م
نتيجة الصف الأول
نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي
ريم محمود
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يقدم لكم «الدستور» كل ما تريد معرفته عن نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي وموعد ظهورها وكيفية الحصول عليها.

انتهت امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي قبل إجازة عيد الفطر المبارك، وقد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن النتيجة الخاصة بالصفين ستكون عقب انتهاء الإجازة، وقد تم عقد الامتحانات الكترونية في المنزل على التابلت وتمت الامتحانات على فترتين الفترة الامتحانية الأولى من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عشر ظهرا والثانية من الثانية عشر ظهرا حتى الرابعة عصرًا.

طريقة الحصول على  نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي

ويقول الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن النتيجة سوف يتم ظهورها على التابلت مثلما تم عقد الامتحانات على التابلت من خلال منصة الكترونية قامت بتوفيرها التربية والتعليم ودخل على المنصة ٩٩٪؜ من طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي وأجروا الامتحانات بطريقة إلكترونية.

عن هذه الامتحانات قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني:" اكتملت منظومة الامتحانات الالكترونية للصفين الوالثاني الثانوي والتي استمرت من ٢٩ ابريل الماضي حتى ٢٠ مايو وقد نجحنا في اتمام ١٠،٤٢٠،٠٠٠ امتحان الكتروني خلال هذه الفترة لمجموع ١،١٥٥،٠٠٠ من الطلاب في منازلهم".


وأضاف الوزير في تصريحات سابقة له نشرها على صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":" نعلن النتائج بعد إجازة عيد الفطر المبارك ان شاء الله".

رابط بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي اضغط هنا


أجري الدستور استطلاع رأي عن هذة الامتحانات بين طلاب الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي وبين أولياء أمورهم.

وقال الطلاب إن الامتحانات هذا العام عبر للتابلت من خلال منصة بيرسون الالكترونية كانت سهلة وبسيطة وغير معقدة بالاضافة الي أن مشاكل المنصة الالكترونية كانت قليلة بخلاف السنوات الماضية وأضاف الطلاب أن جميع الامتحانات كانت من المنهج مثلما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن المنهج حتي ١٥ مارس.

وأضاف الطلاب خلال تصريحات خاصة للدستور أن الامتحانات المنزلية فكرة جيدة ولكنهم لا يتمنون إستمرارها بسبب كثرة الغش الالكتروني الذي يحدث عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة حيث كان ينتشر الغش الالكتروني عبر الواتس اب وعبر التلجيرام وعبر الفيس بوك أيضا، وأكد الطلاب أن الغرفة الرئيسيّة التي خصصتها التربية والتعليم لاستقبال الشكاوي الخاصة بالامتحانات كانت تعمل بكفاءة.

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