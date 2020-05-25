رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 25 مايو 2020 الموافق 02 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

«صارت إجبارية».. هل تنجح المصانع فى توفير كمامات للفترة المقبلة؟

الإثنين 25/مايو/2020 - 12:21 م
كمامات
كمامات
هايدي حمدي
طباعة
منذ أيام أعلن المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن خطة الحكومة، خلال الفترة المقبلة، للتعايش مع فيروس "كورونا" المستجد، الذي نتج عنه، حتى وقتنا الحالي، ما يزيد على 16500 إصابة وأكثر من 700 حالة وفاة، وذلك في الوقت الذي أوشك أن يقترب من الـ100 يوم في مصر منذ الإعلان عن تواجده فيها منذ 14 فبراير الماضي، وضمن الخطة هناك 3 مراحل؛ أولها المرحلة المشددة التي تلزم جميع المواطنين بارتداء الكمامات خلال تجوالهم في أي مكان خارج منازلهم، وعدم ارتدائها يعرض المواطن لغرامات باهظة، وتلك المرحلة تستمر لمدة أسبوعين، وتبدأ بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك في بدايات شهر يونيو المقبل.

ولكن السؤال هنا، هل يكفي إنتاج المصانع من الكمامات خلال الفترة المقبلة مع زيادة الطلب عليها بسبب الإلزام بارتدائها بعد ٣٠ مايو، وهل لدينا خطوط إنتاج كافية لتتحمل ضغوطات الفترة المقبلة أم أن خيار الاستيراد والاعتماد على مساعدات الدول الأخرى سيكون هو السيناريو المطروح في الأيام المقبلة، تلك التساؤلات توجهنا بها إلى أصحاب المصانع وخطوط إنتاج الكمامات على مستوى الجمهورية، وكانت الإجابات مطمئنة، لكن الأمر يتوقف على نوعية الكمامات المطلوبة، ومدى الرقابة التي يجب فرضها على هذه السوق خلال الفترة المقبلة.

عبدالرحمن: كمامات "العزل" يجب استيرادها ويصعب تصنيعها في مصر
عبدالرحمن السباعي، صاحب أحد المصانع بالإسكندرية قال إنه قبل الإجابة عن هذه التساؤلات يجب وضع حد لجشع تجار الخام وبعض السماسرة، فهذا أول أسباب التأثير على سعر الكمامات في السوق المحلية، معلقًا بنبرة انفعالية: "ومتقوليش فرض سعر إلزامي لسبب بسيط أنا لو هصنع كمامة مش هكسب فيها هوقف المصنع ببساطة".

وخلال حديثه مع "الدستور"، أكد "السباعي" أن كمية الكمامات في السوق تكفي الشعب من ناحية الكمية والعدد لأن المصانع وخطوط الإنتاج كثيرة لكن من ناحية الوقاية الفعلية والتأثير لا يمكن التأكيد على تلك الكمية الكبيرة، لأن هناك كمامات "مضروبة" في السوق أو غير مطابقة للمواصفات الأساسية للوقاية، وبالتالي ليس لها فائدة، أيضًا يجب نشر الوعي في عملية الشراء.

أما عن فكرة الاستغناء عن الاستيراد من الخارج، يرى أنه لا يمكن الاستغناء الكامل لعدة أسباب، أولها معظم الخامات المحلية ضعيفة و"مضروبة"، بالتالي فإن المستورد أعلى جودة وقيمة والرقابة على إنتاجها أعلى أيضًا، وثانيها هي أن الكمامات التي يستخدمها أطباء العزل (n95) لا يوجد منها صناعة مصرية البتة، بل كلها تأتي من أمريكا من شركة (3m)، بالتالي يمكن القول إن الكمامات العادية متاحة لكن خاماتها مستوردة أيضًا، أما الكمامات الطبية للعزل مستوردة، والثالث هو ضعف خبراتنا في تصنيعها بالشكل السليم، مؤكدًا أن الطلبيات عليهم كثيرة هذه الفترة وأكثر الأنواع المطلوبة ذات الـ٣ طبقات واستيك بدعامة.

مصطفى: الطلب كثيف على الكمامات تلك الفترة
واتفق معه مصطفى بيسار، أحد أصحاب خطوط إنتاج الكمامات في طنطا، أن الطلب كثيف على الإنتاج خلال هذه الفترة، خاصة مع إعلان رئيس الوزراء الإلزام بارتدائها بعد 30 مايو وتنفيذ عقوبات على عدم ارتدائها، فقال: "الموضوع هينتشر بشكل كبير في مصر الفترة الجاية، وخصوصًا إني بقفل في خطوط أوتوماتيك لأكتر من ٥ مصانع في مصر، ومطلوب مني أوردرات كتير لأن واضح إن موضوع الكورونا قاعد معانا فترة كبيرة".

وأكد "بيسار"، في ختام حديثه مع "الدستور" أنه في الوقت الحالي لن يكفي الإنتاج سوى مليون كل يوم، لذا نحتاج حوالي ٢٠٠ خط لتغطية الكميات المطلوبة كلها.

ومحاولة من الحكومة سد أي عجز قد يحدث في الإنتاج، قامت شركة مصر للغزل والنسيج تصنيع ماكينات بأيدي عمالها لتصنيع الكمامات الطبية وإنتاج أول خط إنتاج لها بمعدل 2400 كمامة فى الساعة الواحدة، وذلك في 8 إبريل الماضي، حيث اجتمع رئيس مجلس إدارة الشركة برؤساء القطاعات الإنتاجية ووجه بسرعة تصنيع ماكينة لإنتاج الكمامات، وتم تشكيل فريق عمل ضم قطاع القطن الطبى والورش الميكانيكية.

وفي 22 مايو الجاري، أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الانتهاء من وضع اشتراطات إنتاج كمامات من القماش بعد مراجعتها مع وزارة الصحة، لتعميم هذه الاشتراطات على كل مصانع الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والتأكيد على الالتزام بها في عمليات الإنتاج، بالشكل الذي يحقق الأمن والسلامة للمواطنين، ويمكنها البقاء مع المواطن لمدد طويلة بأسعار مناسبة.

موضوعات متعلقة

سر اختيار رجاء الجداوى «عزل أبوخليفة» بعد إصابتها بكورونا

«الصحة» تخصص مستشفى لعزل مصابى كورونا من الأطباء

«المتحدة» تعلن عن «الاختيار 2» في رمضان 2021

موعد صلاة عيد الفطر 2020 فى القاهرة والمحافظات

الصور

image description

وسط البلد «فاضية» في أول أيام العيد

image description

10 صور ترصد دمياط ورأس البر أول أيام العيد

image description

شارع صلاح سالم خالٍ من السيارات أول أيام العيد

image description

رغم التحذيرات.. تجمعات شبابية على الكورنيش احتفالًا بالعيد

image description

قهوة صباح العيد.. عادة افتقدناها في رمضان

الأكثر قراءة

«الداخلية» تتخذ الإجراءات القانونية ضد مخالفى قرار إيقاف البناء

بوابة التعليم الأساسى.. خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية

الإبراشي يكشف تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي

حقيقة اختلاط الهضبة ودينا الشربينى برجاء الجداوى قبل إصابتها بكورونا

إنفوجراف

image description

تفاصيل إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا (إنفوجراف)

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

أيام زمان

رجاء الجداوى.. رفضت الوقوف أمام رشدى أباظة وأبكاها نيازى مصطفى

رجاء الجداوي.. حملت لقب «سمراء النيل» وكانت سفيرة مصر في عروض الأزياء

هاجمته فأرسل لها رسالة إعجاب.. حكاية نجمة قال لها والدها «إلا العقاد»

مأساة فنانة شهيرة.. فوجئت بزواجها من رجل يكبرها بـ22 عاما واختفى بعد 3 شهور

نجم الساعة

الأزهر يحيل الطالب صاحب واقعة «الهروب من صلاة العيد» للتحقيق

الصحة

9 ملايين فحص للكشف عن كورونا فى روسيا

روسيا تكمل تجاربها السريرية على عقار لعلاج كورونا

كعك العيد يزيد هرمون السعادة فى الجسم

اعرف مرض.. الشريان التاجي كيف تحمى قلبك من الإصابة به؟

منوعات

فاينانشيال تايمز:الدول الغنية تخسر 17 تريليون دولار بسبب كورونا

المكسيك: كورونا قد يكلف البلاد مليون وظيفة

الكمامة «إجبارية» فى مواصلات كوريا الجنوبية

هال سيتي يعلن إصابة 2 بكورونا

مقالات الرأي
محمود عابدين
"زايد الخير" و"حكام قطر".. الاعتراف بالجميل ونكرانه
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [2]
ماجد حبته
الغنوشى وأشياء أخرى
د.أحمد الخميسى
أيام ضاحكة مع أحمد فؤاد نجم
المزيد

الثقافة

25 مليون زائر و100 ألف مشترك بقناة «الثقافة» على يوتيوب فى شهرين

الليلة.. سيرة حب على يوتيوب الثقافة احتفالًا بعيد الفطر

ناقد فني: «بـ100 وش» من أمتع المسلسلات في السنوات الأخيرة

المركز القومى لثقافة الطفل يحتفل بالعيد عبر قناته بيوتيوب