رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 25 مايو 2020 الموافق 02 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ذبحوه وحرقوه.. كشف غموض العثور على جثة شاب فى حلوان

الإثنين 25/مايو/2020 - 11:50 ص
جثة
جثة
طباعة
نجح رجال مباحث حلوان في كشف غموض مقتل شاب يبلغ من العمر 29 عامًا، بعد العثور على جثته متفحمة داخل مبنى مهجور، تابع لهيئة الإسعاف بجوار مستشفى الحميات، بدائرة القسم وتم القبض على المتهمين وهم كل من حسن أبولماطة، وسيد بدر، ومحمد أحمد.

وكشفت التحريات، عن أن سبب ارتكاب الجريمة الخلاف على مبلغ مالي حصيلة بيع المخدرات.

وتباشر نيابة حلوان الجزئية، التحقيق مع المتهمين بذبح الشاب، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الحادث وأمرت بحبس المتهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات وقد ناظرت النيابة جثة الشاب وقامت بتشريحها لبيان أسباب الوفاة لحين استخراج تصاريح الدفن.

تلقى المقدم أحمد البنداري، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغًا من الأهالي، مفاده العثور على جثة شاب، داخل مبنى مهجور بجوار مستشفى حميات حلوان.

انتقلت قوة أمنية بقيادة النقيبين أحمد شعلان، أحمد فتحي، معاوني مباحث القسم، وجار عمل التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة، وحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين دفعة جديدة من معاوني النيابة الإدارية

قاضٍ: لا يوجد فى القانون ما يمنع بث مشاهد الإعدام

«المتحدة» تعلن عن «الاختيار 2» في رمضان 2021

موعد صلاة عيد الفطر 2020 فى القاهرة والمحافظات

الصور

image description

وسط البلد «فاضية» في أول أيام العيد

image description

10 صور ترصد دمياط ورأس البر أول أيام العيد

image description

شارع صلاح سالم خالٍ من السيارات أول أيام العيد

image description

رغم التحذيرات.. تجمعات شبابية على الكورنيش احتفالًا بالعيد

image description

قهوة صباح العيد.. عادة افتقدناها في رمضان

الأكثر قراءة

«الداخلية» تتخذ الإجراءات القانونية ضد مخالفى قرار إيقاف البناء

بوابة التعليم الأساسى.. خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية

الإبراشي يكشف تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي

حقيقة اختلاط الهضبة ودينا الشربينى برجاء الجداوى قبل إصابتها بكورونا

إنفوجراف

image description

تفاصيل إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا (إنفوجراف)

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

أيام زمان

رجاء الجداوى.. رفضت الوقوف أمام رشدى أباظة وأبكاها نيازى مصطفى

رجاء الجداوي.. حملت لقب «سمراء النيل» وكانت سفيرة مصر في عروض الأزياء

هاجمته فأرسل لها رسالة إعجاب.. حكاية نجمة قال لها والدها «إلا العقاد»

مأساة فنانة شهيرة.. فوجئت بزواجها من رجل يكبرها بـ22 عاما واختفى بعد 3 شهور

نجم الساعة

الأزهر يحيل الطالب صاحب واقعة «الهروب من صلاة العيد» للتحقيق

الصحة

9 ملايين فحص للكشف عن كورونا فى روسيا

روسيا تكمل تجاربها السريرية على عقار لعلاج كورونا

كعك العيد يزيد هرمون السعادة فى الجسم

اعرف مرض.. الشريان التاجي كيف تحمى قلبك من الإصابة به؟

منوعات

فاينانشيال تايمز:الدول الغنية تخسر 17 تريليون دولار بسبب كورونا

المكسيك: كورونا قد يكلف البلاد مليون وظيفة

الكمامة «إجبارية» فى مواصلات كوريا الجنوبية

هال سيتي يعلن إصابة 2 بكورونا

مقالات الرأي
محمود عابدين
"زايد الخير" و"حكام قطر".. الاعتراف بالجميل ونكرانه
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [2]
ماجد حبته
الغنوشى وأشياء أخرى
د.أحمد الخميسى
أيام ضاحكة مع أحمد فؤاد نجم
المزيد

الثقافة

25 مليون زائر و100 ألف مشترك بقناة «الثقافة» على يوتيوب فى شهرين

الليلة.. سيرة حب على يوتيوب الثقافة احتفالًا بعيد الفطر

ناقد فني: «بـ100 وش» من أمتع المسلسلات في السنوات الأخيرة

المركز القومى لثقافة الطفل يحتفل بالعيد عبر قناته بيوتيوب