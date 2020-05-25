ذبحوه وحرقوه.. كشف غموض العثور على جثة شاب فى حلوان

نجح رجال مباحث حلوان في كشف غموض مقتل شاب يبلغ من العمر 29 عامًا، بعد العثور على جثته متفحمة داخل مبنى مهجور، تابع لهيئة الإسعاف بجوار مستشفى الحميات، بدائرة القسم وتم القبض على المتهمين وهم كل من حسن أبولماطة، وسيد بدر، ومحمد أحمد.وكشفت التحريات، عن أن سبب ارتكاب الجريمة الخلاف على مبلغ مالي حصيلة بيع المخدرات.وتباشر نيابة حلوان الجزئية، التحقيق مع المتهمين بذبح الشاب، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الحادث وأمرت بحبس المتهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات وقد ناظرت النيابة جثة الشاب وقامت بتشريحها لبيان أسباب الوفاة لحين استخراج تصاريح الدفن.تلقى المقدم أحمد البنداري، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغًا من الأهالي، مفاده العثور على جثة شاب، داخل مبنى مهجور بجوار مستشفى حميات حلوان.انتقلت قوة أمنية بقيادة النقيبين أحمد شعلان، أحمد فتحي، معاوني مباحث القسم، وجار عمل التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة، وحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.