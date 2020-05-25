«الداخلية» تتخذ الإجراءات القانونية ضد مخالفى قرار إيقاف البناء

اعلنت وزارة الداخلية وأجهزتها المعنية أنها ستضطلع باتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية لإنفاذ قرارات وزارة التنمية المحلية بإيقاف إصدار تراخيص أعمال بناء المساكن والتعامل الحاسم مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.يأتي ذلك فى إطار الدراسات الجارية لإعادة صياغة الحركة المرورية بمختلف المحافظات لتقييم ومواجهة مشكلة التكدسات، والتى يمكن حال استمرارها أن تؤدي إلى تفاقم المشكلة، خاصة بعواصم المحافظات نتيجة التزايد الكبير فى عدد السيارات، وندرة الجراجات وساحات الانتظار، وارتفاع الكثافات السكانية الناجمة عن بناء العقارات بارتفاعات كبيرة وعدد وحدات سكنية كثيفة.ويأتي ذلك فى ضوء صدور قرار وزارة التنمية المحلية بتاريخ 24 مايو الجارى بإيقاف إصدار تراخيص أعمال بناء المساكن الخاصة أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها، مع إيقاف أعمال البناء الجارى تنفيذها بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى لمدة 6 أشهر لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات.