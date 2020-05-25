تجديد حبس 4 عاطلين متهمين بترويج الهيروين في عين شمس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس تجديد حبس 4 عاطلين لحيازتهم كيلو هيروين وحشيش 15 يوما على ذمة التحقيق.كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة كما أمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لتحليها وفحصها وإعداد تقرير مفصل بها.بدأت الواقعة بتمكن حملة أمنية من ضبط 3 عاطلين أثناء تواجدهم بمنطقة عين شمس مستقلين سيارة، وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين وزنت 450 جرام - مبلغ مالى – 3 هاتف محمول.كما تم ضبط عاطل له معلومات مسجلة، أثناء تواجده بمنطقة بدائرة قسم شرطة عين شمس وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 530 جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول- سلاح أبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.