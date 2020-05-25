221 متعافيًا و330 محولًا للنقاهة من «عزل بلطيم»

سجلت مستشفي العزل ببلطيم والمدينة الجامعية بكفر الشيخ 61 حالة تعافٍ جديدة ليرتفع بذلك أعداد المتعافين إلي 221 متعافي منذ بدء الأزمة وتم السماح لهم بالمغادرة إلى منازلهم، بعد التأكد من شفائهم تماما من فيروس كورونا المستجد، كما تم تحويل 8 حالة جديدة من مستشفي عزل بلطيم إلي إحدي دور النقاهه ليرتفع بذلك إجمالي المحولين إلي 330 حالة.وكشف المصدر، خلال تصريحات خاصة ل "الدستور"، أن تلك الحالات المحولة لدور نقاهة قد تحولت نتائجهم من إيجابي إلي سلبي مرتين، وهو احتمال كبير لشفاؤهم، ولكن يتم نقلهم هناك لإجراء التحليل الثالث والأخير فإن ثبت سلبيته هو الأخر يتم السماح له بالمغادرة ويصبح متعافي تماما، وأما إذا ثبتت إيجابيته فيستمر يلقي الرعاية الصحية لحين شفاؤه تماما.وأضاف المصدر أن المستشفي، قد سجلت حالة وفاة جديدة لمواطن من محافظة كفر الشيخ يبلغ من العمر 68 عام المستشفي أمس الأحد، ليرتفع بذلك أعداد الوفيات بالمستشفي إلي 38 حالة وفاة منذ تخصيصها كمستشفي عزل.