رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 25 مايو 2020 الموافق 02 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

221 متعافيًا و330 محولًا للنقاهة من «عزل بلطيم»

الإثنين 25/مايو/2020 - 10:02 ص
عزل بلطيم
عزل بلطيم
عمرو الشامي
طباعة
سجلت مستشفي العزل ببلطيم والمدينة الجامعية بكفر الشيخ 61 حالة تعافٍ جديدة ليرتفع بذلك أعداد المتعافين إلي 221 متعافي منذ بدء الأزمة وتم السماح لهم بالمغادرة إلى منازلهم، بعد التأكد من شفائهم تماما من فيروس كورونا المستجد، كما تم تحويل 8 حالة جديدة من مستشفي عزل بلطيم إلي إحدي دور النقاهه ليرتفع بذلك إجمالي المحولين إلي 330 حالة.

وكشف المصدر، خلال تصريحات خاصة ل "الدستور"، أن تلك الحالات المحولة لدور نقاهة قد تحولت نتائجهم من إيجابي إلي سلبي مرتين، وهو احتمال كبير لشفاؤهم، ولكن يتم نقلهم هناك لإجراء التحليل الثالث والأخير فإن ثبت سلبيته هو الأخر يتم السماح له بالمغادرة ويصبح متعافي تماما، وأما إذا ثبتت إيجابيته فيستمر يلقي الرعاية الصحية لحين شفاؤه تماما.

وأضاف المصدر أن المستشفي، قد سجلت حالة وفاة جديدة لمواطن من محافظة كفر الشيخ يبلغ من العمر 68 عام المستشفي أمس الأحد، ليرتفع بذلك أعداد الوفيات بالمستشفي إلي 38 حالة وفاة منذ تخصيصها كمستشفي عزل.

موضوعات متعلقة

لماذا لم يفجر «عشماوى» نفسه لحظة القبض عليه؟

أجمل رسائل التهنئة بعيد الفطر المبارك 2020

تفاصيل إصابة الفنانة رجاء الجداوى بفيروس كورونا

بوابة التعليم الأساسى.. خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية

الصور

image description

وسط البلد «فاضية» في أول أيام العيد

image description

10 صور ترصد دمياط ورأس البر أول أيام العيد

image description

شارع صلاح سالم خالٍ من السيارات أول أيام العيد

image description

رغم التحذيرات.. تجمعات شبابية على الكورنيش احتفالًا بالعيد

image description

قهوة صباح العيد.. عادة افتقدناها في رمضان

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الأساسى.. خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية

الإبراشي يكشف تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي

حقيقة اختلاط الهضبة ودينا الشربينى برجاء الجداوى قبل إصابتها بكورونا

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين دفعة جديدة من معاوني النيابة الإدارية

إنفوجراف

image description

تفاصيل إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا (إنفوجراف)

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

أيام زمان

رجاء الجداوى.. رفضت الوقوف أمام رشدى أباظة وأبكاها نيازى مصطفى

رجاء الجداوي.. حملت لقب «سمراء النيل» وكانت سفيرة مصر في عروض الأزياء

هاجمته فأرسل لها رسالة إعجاب.. حكاية نجمة قال لها والدها «إلا العقاد»

مأساة فنانة شهيرة.. فوجئت بزواجها من رجل يكبرها بـ22 عاما واختفى بعد 3 شهور

نجم الساعة

رجاء الجداوى.. رفضت الوقوف أمام رشدى أباظة وأبكاها نيازى مصطفى

الصحة

9 ملايين فحص للكشف عن كورونا فى روسيا

روسيا تكمل تجاربها السريرية على عقار لعلاج كورونا

كعك العيد يزيد هرمون السعادة فى الجسم

اعرف مرض.. الشريان التاجي كيف تحمى قلبك من الإصابة به؟

منوعات

المكسيك: كورونا قد يكلف البلاد مليون وظيفة

الكمامة «إجبارية» فى مواصلات كوريا الجنوبية

هال سيتي يعلن إصابة 2 بكورونا

تردد قناة طيور الجنة الجديد لمشاهدة أغاني عيد الفطر 2020 للأطفال

مقالات الرأي
محمود عابدين
"زايد الخير" و"حكام قطر".. الاعتراف بالجميل ونكرانه
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [2]
ماجد حبته
الغنوشى وأشياء أخرى
د.أحمد الخميسى
أيام ضاحكة مع أحمد فؤاد نجم
المزيد

الثقافة

الليلة.. سيرة حب على يوتيوب الثقافة احتفالًا بعيد الفطر

ناقد فني: «بـ100 وش» من أمتع المسلسلات في السنوات الأخيرة

المركز القومى لثقافة الطفل يحتفل بالعيد عبر قناته بيوتيوب

قصة العتبة الخضرا بين طاهر باشا وإسماعيل ياسين