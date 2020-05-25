انتظام العمل بكافة مخابز المنيا

قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنيا، إن غرفة عمليات التموين رصدت انتظام العمل بجميع مخابز المحافظة على الوجه الأكمل، اليوم الإثنين ثاني أيام عيد الفطر.كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وجه مديرى المديريات بمختلف المحافظات لمتابعة آليات عمل المخابر طوال أيّام العيد من خلال تشكيل مجموعات عمل للتأكد من إنتاج الخبز وفقا للمواصفات القياسية وتوفيره للمواطنين.كما وجه الوزير، بتشكيل لجان لمتابعة توافر أسطوانات البوتاجاز بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للبترول على فتح الشحن أمام المستودعات طبقا للحصص المقررة وذلك من محطات التعبئة الرئيسية التابعة لشركة الغازات البترولية، وكذلك تحديد مسؤول عن كل مستودع بوتاجاز للإشراف على عملية توزيع أسطوانات البوتاجاز.