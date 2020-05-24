الجيش الليبي يقبض على الداعشي أبوبكر الرويضاني

أعلن الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، مساء اليوم، أن وحدات القوات المسلحة العربية الليبية في محاور طرابلس، ألقت القبض على الداعشي السوري محمد الرويضاني المكني «أبوبكر الرويضاني» أحد أخطر عناصر داعش في سوريا، وانتقل الى ليبيا برعاية المخابرات التركية كأمير لفيلق الشام.وأوضح المسماري في منشور له عبر مكتبه الإعلامي أن القبض على «الرويضاني» وهو يقاتل مع مليشيات السراج التي يقودها ضباط أتراك.واعتبر الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، أن هذا دليل آخر على العلاقة بين أردوغان وتنظيم داعش التكفيري والتنظيمات المتطرفة عامة.ووفقًا للتقارير فإن أبو بكر الرويضاني كان من قيادات تنظيم داعش في سوريا قبل أن ينضم لفيلق الشام مؤخرا.