التشيك تعيد فتح المقاهي والفنادق وأحواض السباحة

تستأنف المقاهي والفنادق والحانات وأحواض السباحة نشاطها في جمهورية التشيك اعتبارا من يوم غد الاثنين، حيث تخفف البلاد بشكل أكبر القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا.وستقوم المقاهي والحانات والمطاعم بفتح أماكنها الداخلية بعدما كان يتم فقط السماح في السابق لاستقبال الزبائن في أماكنها المفتوحة. كما سيتم فتح الفنادق وديار الضيافة، وكذلك حمامات السباحة في الأماكن المغلقة والمفتوحة.كما ستفتح القلاع والحصون أبوابها أمام الزوار بدءا من الاثنين، وسيتم السماح للأحداث الرياضية على ألا يزيد العدد الإجمالي للمشاركين والمشاهدين على 300 شخص.وسيظل العمل ساريا بإجراءات محددة للصحة العامة في أنحاء البلاد.وسجلت البلاد حتى اليوم الأحد 8 آلاف و932 حالة إصابة مؤكدة، و315 حالة وفاة بالفيروس.