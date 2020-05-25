طبيب يوضح كيفية إعادة الرضاعة الطبيعية بعد توقفها

تعتبر الرضاعة الطبيعية من الأمور الهامة والصحية للرضع للنمو بصحة جيدة؛ نظرًا لحمله للكثير من المعادن والفيتامينات اللازمة لجسم الرضيع.وتلجأ بعض الأمهات إلى توقف الرضاعة الطبيعية للكثير من الأسباب سواء مرضية أو غيرها، ويوضح الدكتور محمد الغواص، أستاذ طب الأطفال، الأسباب الأكثر شيوعًا لتوقف الرضاعة الطبيعية عند الأمهات، ومنها ما يلي:- استعمال "الببرونة"؛ بسبب أنها تتحول الى إدمان للطفل لها، ورفض ثدي الأم.- دخول الطفل الحضانة لإكمال النمو وتركه ثدى الأم في الفترة الأولى.- الوصف الخاطئ لبعض الأطباء اللبن الصناعي في الفترة الأولى بعد الولادة وذلك لعلاج الصفراء.- عدم إرضاع الطفل فى أول لحظات حياته من ثدي الأم وتأجيل ذلك بعد الثلاثة أيام الأولى، لاعتقادهم أنه لا يوجد لبن عند الأم في الثلاثه أيام الأولى.خطوات إعادة الرضاعة الطبيعية بعد إنقطاعها:وأوضح "الغواص"، أنه لابد من التصميم وعدم اليأس والاحباط وعدم الاستماع لأي تعليقات سلبية بخصوص الرضاعة الطبيعة وتأثيرها على جمال الأم.وأشار "الغواص" إلى أن عملية إرجاع الرضاعة الطبيعية، يأخذ وقت في المتوسط من أسبوعين إلى شهر.وأكد أن هناك أمران لابد من حلهما، الأول أن الطفل لم يعد يستطيع الإمساك بالثدى، وعلاج ذلك يكون من خلال التلامس الجسدي مع الأم فترات طويلة ومحاولة إرضاع الطفل أثناء نومه.أما الثاني أن لبن الأم قليل وأصبح معدومًا في بعض الأحيان، ويمكن إعادة أدرار اللبن من خلال التعصير اليدوي أو استعمال مضخة الثدي اليدوية أو الكهربية.