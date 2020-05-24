ارتفاع عدد المتعافين من كورونا بعزل قها لـ236

أعلن مستشفى قها لعزل مصابي كورونا بمحافظة القليوبية خروج المسعف خالد عبدالعظيم بعد تعافيه.وتمنى المستشفى، في بيان له على «فيسبوك»، الشفاء العاجل لجميع الأطقم الطبية المصابة وكافة المرضى في مصرنا الحبيبة.واحتفل المستشفى مع المرضى المصابين بعيد الفطر المبارك من خلال قيام طاقم التمريض بالمستشفى بتوزيع الشوكولاتة والعصائر مع وجبة الإفطار والعمل على رفع روحهم المعنوية لمواجهة هذا الفيروس الفتاك.وأعلن المستشفى شفاء وتعافي ١٢ من فيروس كورونا وخروجهم من العزل الصحي، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء لـ236 حالة.