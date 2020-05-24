لأول مرة منذ حظر كورونا.. بابا الفاتيكان يصلي أمام حشد

أدى البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، صلاة الأحد أمام عدد من المصلين في ساحة القديس بطرس بمدينة الفاتيكان، للمرة الأولى منذ فرض الحظر الشامل في إيطاليا.وبُثت تلاوة البابا لصلاة «ملكة السماء» مباشرة من مكتبة القصر الرسولي، حيث تجمع عدد قليل من المصلين والزوار في الساحة خارج المكتبة.وأعلنت إيطاليا، اليوم، ارتفاع عدد حالات الوفيات بفيروس كورونا إلى 32 ألفا و785، وإجمالي عدد الإصابات بلغ 229 ألفا و858، أما عدد المتعافين فبلغ 140 ألفا و479، إثر تماثل 1639 للشفاء.ولفت بيان الصحة الإيطالية إلى تراجع عدد المرضى في وحدات العناية المركزة إلى 553، بعد أن كان 572 السبت.وأجرت إيطاليا، حتى الأحد، 3 ملايين و474 ألف اختبار للكشف عن الفيروس.