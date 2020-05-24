الأنبا أرسانيوس يشارك في «يوميات الفرح»

شارك الأنبا أرسانيوس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالوادي الجديد، مساء اليوم الأحد، في سلسلة عظات "يوميات الفرح " التي تبث يوميًا عبر المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.ويشارك أساقفة الكنيسة القبطية يوميا في حلقات سلسلة "يوميات الفرح"، والتي أطلقها المركز الإعلامي برئاسة القس بولس حليم، المتحدث الإعلامي للكنيسة الأرثوذكسية.وحرصت الكنيسة في الوقت الراهن على تكثيف العظات الروحية، عبر تقنية البث المباشر "أونلاين"، كبديل عن قرار تعليق الصلوات وإغلاق الكنائس للحد من التجمعات والوقاية من فيروس كورونا المستجد.