السنغال: 71 حالة إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السنغال، اليوم، تسجيل 71 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا.وقال وزير الصحة السنغالي عبداللد ضيوف صار- وفقا للإذاعة السنغالية- إن إجمالي الإصابات بلغ 3 آلاف و47 إصابة مؤكدة.وأضاف الوزير، خلال التقرير اليومي للوباء الذي تقدمه الحكومة، أن 66 من المصابين المسجلين اليوم كانوا مخالطين للمصابين، مشيرا إلى أن عدد المتعافين بلغ 1450 شخصا، فيما بلغ عدد المتوفين 35، فيما يتابع 1555 مصابا علاجهم في المشافي.