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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

بوابة التعليم الأساسي للحصول على نتيجة بحث الشهادة الإعدادية 2020 بالرقم القومي

الأحد 24/مايو/2020 - 06:56 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
ريم محمود
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عمت حالة من الفرح بين أولياء أمور طلاب النقل والشهادة الإعدادية عقب بداية ظهور نتيجة بحث الشهادة الإعدادية 2020 ، وهي الطريقة البديلة للامتحانات التي نفذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوقي في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا.

نتيجة بحث الشهادة الإعدادية 2020 


وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عمل أبحاث بدلا من الامتحانات بداية من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي، ووفرت الوزارة منصة إلكترونية تدعى "أدمودو" لرفع البحث عليها، بالإضافة إلى أن وزارة التربية والتعليم قالت في تصريحات سابقة، إنه يمكن تسليم البحث ورقيًا في المدرسة واستلام إيصال لضمان تسليم البحث وبالفعل قد لجأ عدد من أولياء الأمور والطلاب إلى تقديم البحث ورقيًا في المدارس، ورفعه أخرون على المنصة الإلكترونية أدمودو باستخدام المكتبة الرقمية وبنك المعرفة، وحددت الوزارة معايير كثيرة لهذا البحث على أن يتم قبوله بالتوافق مع هذه المعايير التي يطبقها الطلاب في كتابة البحث.

وتقدم الدستور لقراءها رابط الحصول على نتيجة بحث الشهادة الاعدادية 2020 عبر بوابة التعليم الاساسي من هنــــــــــــــــــــــــــــــا 

2 مليون طالب رفعوا بحث الشهادة الأعدادية 2020


وأضاف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن أكثر من 2 مليون طالب رفعوا البحث على المنصة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن الوزارة نجحت في ذلك الأمر بنسبة كبيرة، وأن الهدف من فكرة الأبحاث تشجيع الطلاب على البحث والتعامل مع التكنولوجيا، بالإضافة إلى فكرة تعاون الطلاب مع بعضهم البعض ومساعدة بعضهم البعض على التفكير وإيجاد الحلول.

وفيما يخص النتائج فقط ظهرت نتائج الأبحاث على المنصات الإلكترونية الخاصة بالمدارس لطلاب النقل فكلمة اجتاز أو 100% تعني ناجح، وأما عن طلاب الشهادة الإعدادية فقط ظهرت النتائج الخاصة بهم على المواقع الإلكترونية الخاصة بالمديريات التعليمية على مستوى جمهورية مصر العربية بعد اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول مع نتيجة البحث.

وكشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم لـ«الدستور» أن تنسيق المرحلة الثانوية لطلاب الشهادة الإعدادية هذا العام سيكون مختلفا، حيث أنه سيكون بنسب عالية مقارنة بالاعوام الماضية، وأن المسئول عن وضع النسبة هو المحافظ.

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