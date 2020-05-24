بعد «الفار السندق».. «جمالها» يجمع حمادة هلال ومنة عرفة من جديد

طرح الفنان حمادة هلال كليب "جمالها" بالتزامن مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك اليوم الأحد، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وجمعه الكليب بالفنانة منة عرفة، والتي شاركته معه أغنية "الفار السندق" منذ أعوام.وكان هلال طرح هذه الأغنية مؤخرًا بمناسبة العام الجديد بعنوان "أوه لا لاه" ولكن على كليب رسوم متحركة وحقق نجاح وقتها، وقرر إعادة تصويرها مع الفنانة الشابة منة عرفة، وطرحها من جديد، بقيادة المخرج أحمد عاطف.يذكر أن حمادة هلال، تعاون مع منة عرفة في فيلم "الحب كده"، والذي عرض في 2007، وهو فيلم كوميدي بطولة حمادة هلال، درة، ضياء الميرغني، منة عرفة، والطفل نهاد نور.