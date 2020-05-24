البحث عن متهمين آخرين في فيديو صلاة العيد بأوسيم (صور)

كشفت مصادر أمنية، أن أجهزة مباحث الجيزة تواصل البحث عن عدد من الأشخاص ظهروا في مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أثناء التجمع وأداء صلاة العيد بمدينة أوسيم، بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء لمنع تفشي فيروس كورونا.وأشارت المصادر إلى أن الأجهزة الأمنية رصدت مقطع فيديو متداول لصلاة العيد صباح اليوم، وتمكنت من ضبط ٢ من منظمي التجمع و٢ من المصلين، وجار البحث عن آخرين ممن ظهرت صورهم بمقطع الفيديو.كان تم ضبط صاحب فراشة وشخص آخر بعزبة عبدالحميد نصر بمركز أوسيم بالجيزة، لقيامهما بتجميع المواطنين لأداء صلاة العيد بالطريق العام بالمخالفة لقرار الحظر.