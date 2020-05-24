بالأسماء.. تعيين 417 معاون نيابة عامة دفعة 2016

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، قرارا رقم ۲۳۵ لسنة ۲۰۲۰ بتعيين 417 معاون نيابة عامة دفعة 2016.جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة ۱۹۷۳، وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسة ۲۰۱۹۹۲۳ وعلى ما عرضه وزير العدل.